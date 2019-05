Blev overrasket: 16-årige Ida-Marie vandt sangskrivningskonkurrence

Den lille Humblefestival på græsset bag Musikefterskolen i Humble var lige gået i gang, da skolens forstander, Jonas Hald, brød ind mellem to numre.

- I dag fejrer vi musikken og hinanden, men der er én, vi fejrer ekstra meget. Og det er Ida-Marie, der har vundet DM i sangskrivning for efterskoler, lød det ud over pladsen.

16-årige Ida-Marie Koborg fra Guldborgsund stod på scenen og blev tydeligt overrasket.

Hun har deltaget i konkurrencen med sin sang "Drowning" og var en af de 15 finalister. I dag blev hendes sang altså kåret som den bedste.

- Jeg har det for vildt. Det har været en drøm, lige siden jeg fandt ud af, at jeg skulle på efterskole. Det er virkelig surrealistisk. Jeg elsker at skrive sange, og når jeg kommer i gang med et godt flow, så kører det bare. Så skriver jeg fra hjertet. Det lyder mega-klicheagtigt at sige, men jeg skriver noget, der betyder noget for mig.

Her kan du se Ida-Marie Koborgs indspilning af "Drowning":

Professionel jury imponeret

Sangskriveren Annika Aakjær og forsanger Lau Højen fra Carpark North var enige om, at Ida-Maries sang var en vinder.

- På én og samme tid får jeg masser af referencer til, hvem hun kunne være inspireret af, og alligevel trænger hendes stemme, stil og intention igennem til mig og fejer al trang til sammenligning af banen.

- Der er en formfuldendthed i Ida-Maries sangskrivning, som fremstår personlig, moden og drevet. At hun lyder ung og gammel på samme tid, både når det kommer til teksten og hendes stemme, er en utrolig force, som er dét, stor sangskrivning er gjort af. Jeg fornemmer en pige, der har brugt mange timer med guitaren og pennen, som jeg håber bare vil blive ved og ved, siger Annika Aakjær om Ida-Marie Koborgs indsats.

Plan A er at kunne leve af det. Og det er også plan B, plan C og plan D. Der er ikke nogen vej udenom. Ida-Marie Koborg, efterskoleelev.

Lau Højen tilføjer:

- Dejlig sang, god stemning, dejlig stemme og solidt guitarspil, grineren blanding mellem "Blackbird" og London Grammar.

Ambitioner med musik

Når Ida-Marie Koborg er færdig med sit ophold på Musikefterskolen i Humble, har hun tænkt sig at holde fast i musikarbejdet.

- Det er ikke drømmen, det er planen. Plan A er at kunne leve af det. Og det er også plan B, plan C og plan D. Der er ikke nogen vej udenom, siger hun.

- Så vi kommer til at høre om din sangskrivning fremover?

- Det håber jeg. Det er planen.

Efter den lille afbrydelse på scenen kunne Ida-Marie Koborg fortsætte sin optræden på scenen sammen med sit hold.