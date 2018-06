16-årige Johanne: - Demokrati betyder alting for mig

Selvom grundloven er skrevet for halvandet hundrede år siden, er der stadig mange fynske unge, der mener, at den er vigtig. For Johanne Alfrida Christensen på 16 år betyder demokrati alting.

Selvom grundloven er 169 år gammel, og de fleste unge fynboer ikke har læst nogen af Danmarks vigtigste paragrafer, er det alligevel de unge, der fylder mest på græsplænen ved Ollerup Gymnastikhøjskole tirsdag den 5. juni.

I Ollerup er den årlige demokratifestival i fuld gang, hvor der især er fokus på samtale, debat og demokrati med en masse fællessang og anden underholdning.

Der er både samlet unge fra fynske efterskoler, friskoler og højskoler. Og så er mange af de unges familier også at finde rundt omkring på pladsen i Ollerup.

Demokrati betyder alting for mig. Det er så centralt for vores samfund, at vi alle sammen har en stemme, lige meget hvem du er, og hvor du kommer fra, og hvilket samfundslag du kommer fra, så er du del af noget større. Johanne Alfrida Christensen, efterskoleelev

Men hvad betyder demokratiet egentlig for de unge?

Og det er der delte meninger om. For nogle betyder demokratiet meget, mens det for andre ikke er noget, som de har taget så meget stilling til før nu, hvor deres lærer på skolen har repeteret lidt demokrati med dem op til grundlovsdagen.

For 16-årige Johanne Alfrida Christensen fra Langelands Efterskole er dagen i dag vigtig.

Hun har glædet sig meget til at høre musikken, talerne og være sammen med sine klassekammerater i solen i Ollerup.

- Demokrati betyder alting for mig. Det er så centralt for vores samfund, at vi alle sammen har en stemme, lige meget hvem du er, og hvor du kommer fra, og hvilket samfundslag du kommer fra, så er du del af noget større, siger hun og fortæller, at hun da også går med drømme om at blive journalist, når hun bliver ældre.

- De er jo med til at få demokratiet ud til alle, fortæller Johanne Alfrida Christensen.

Også Emilie Nielsen og Zanne Sølvberg Johansen, der begge er 14 år, mener, at demokrati er en vigtig ting.

- Det betyder en del for os at have lov til at ytre vores mening og være en del af fællesskabet, siger de til TV 2/Fyn.

De bor i Ollerup og er egentlig kommet til dagens festival, fordi de har hørt, at der skulle være en god stemning, og fordi det er en god mulighed for at høre lidt musik sammen med venner.

14-årige Emilie Nielsen og Zanne Sølvberg Johansen mener, at demokrati er vigtigt.

16-årige Alma-Sofie Tronborg, der går på Langelands Efterskole, glæder sig meget til, at hun bliver 18 år og kan stemme. Men indtil da må hun vente lidt endnu og tænke over, hvad demokrati egentlig betyder for hende.

- Demokrati betyder, at vi har lov til at stemme, og vi har rettighederne til at sige, hvad vi har lyst til. Og vi får lov til at være med til at bestemme. Det er en frihed, at man også er vigtig på den måde, og man også kan gøre en forskel, siger hun.

Man kan gøre en forskel på grund af demokratiet, mener Alma-Sofie Tronborg, der er efterskoleelev.

Ikke en del af hverdagstankerne

Marie Støttrup og Sofie Riis, der begge er 20 år og går på Ollerup Gymnastikhøjskole, er ikke i tvivl om, at demokratiet er en vigtig del af det at være dansker.

De bruger dog ikke meget tid på at tænke over det i deres hverdag - hvis de skal være helt ærlige.

- Vi har lige haft lidt om demokrati og grundloven her op til i dag, men ellers er det altså ikke meget, jeg lige tænker på det, siger Sofie Riis og fortsætter:

- Det er da spændende nok og også meget vigtigt.

- Det er en vigtig ting, fordi det er vigtigt, at alle har lov til at ytre sig frit i samfundet, siger Marie Støttrup.

Også 16-årige Anton Ronau Larsen, der går på Ollerup Efterskole, er helt klar over, hvor stor en rolle, at grundloven egentlig har betydet i Danmark.

- Det er jo den, der har gjort, at vi sådan kan få lov til at sige, hvad vi vil, siger han og griner.