16-årigt talent får fuldtidskontrakt i OB

Den 16-årige forsvarsspiller Daniel Obbekjær sat sin underskrift på en fuldtidskontrakt i Odense Boldklub, oplyser OB.

Kontrakten løber frem til udgangen af 2021. Samtidig træder Daniel Obbekjær ind som en fast del af superligatruppens træning.

På kampniveau skal Obbekjær som udgangspunkt fortsat spille med i U17-/U19-Ligaen, men han også vil deltage i flere af Reserveligakampene.

På Daniel Obbekjærs fodbold-cv står der blandt andet Næsby, 14 landskampe og 11 minutter i førsteholdstrøjen, da OB i en træningskamp mod polske Pogon Stettin vandt 1-0.

Sportsdirektør i OB, Jesper Hansen, er tilfreds med, at Daniel Obbekjær. Jesper Hansen siger til Ob.dk, at Daniel Obbekjær er en af dem, der skiller sig ekstra meget ud på OB's talent-akademi:

- Han har, selvom han kun er U17-spiller, allerede nu mange træningspas med vores førstehold på cv'et. Både i kampe på ungdomsniveau, i den daglige træning med vores førstehold herhjemme i Odense, men også på træningslejren i Tyrkiet i januar viste Daniel, at han har evnerne og potentialet til at blive Superligaspiller hos os.

OB’s tekniske chef på Akademiet, Tonny Hermansen, er enig med Jesper Hansen i, at Daniel Obbekjær er et stort talent, og han roser især Obbekjærs indstilling og ansvar for egen udvikling.

- Daniel har udviklet sig enormt meget, siden han kom til fra Næsby. Han var reelt set midtbanespiller, men vi så ham som en spændende mulighed i forhold til at blive en dygtig forsvarsspiller, hvilket han er blevet. Han er sindssygt dedikeret, og han tager de ting til sig, som trænerne kommer med, siger Tonny Hermansen blandt andet og tilføjer:

- Han har et talent, men det er det hårde arbejde, der er skyld i, at han i dag står med en fuldtidskontrakt i hænderne.

Hovedpersonen selv, er også rigtig glad for en nye kontrakt:

- Helt grundlæggende betyder det jo, at jeg ved, hvor jeg skal være det næste lange stykke tid. Jeg kan have fuldt fokus på at udvikle mig og gøre mig selv til den bedst mulige spiller. Jeg kommer til at træne med førsteholdet hver dag, og på sigt er det selvfølgelig målet, at jeg skal være en fast del af førsteholdstruppen. Det skal ske, ved at jeg udvikler mig til træning, men også at jeg leverer på højt niveau, når jeg i weekenden skal i kamp for enten U17, U19 eller Reserveligaholdet.

- Nu skal jeg bare ud og fortsætte med at give den gas og gøre mit bedste, siger Daniel Obbekjær.

