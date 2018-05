1.608 bilister taget i fartkontrol på Fyn: - De kender ikke konsekvenserne

Politiet satte i uge 19 massivt ind over for fartsyndere på de fynske veje. 1.608 bilister blev taget for at køre for stærkt. Det er alt for mange, mener politiet.

- Det er bare stadig alt for mange, vi tager for at køre for stærkt på Fyn.

Sådan lyder det fra Christian Berthelsen, der er politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

I uge 19 gennemførte politikredse over hele landet og dermed også på Fyn en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

Det resulterede i, at over 15.000 danskere blev taget i at køre for stærkt. 1.608 af dem blev taget på Fyn.

Det er bare stadig alt for mange, vi tager for at køre for stærkt på Fyn. Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter

- Jeg håber jo, hver gang vi gennemfører en målrettet indsats mod fartsyndere, at det ser bedre ud, fortæller politiassistenten til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Jeg håber altid, at vores indsatser giver pote, og færre bilister kører for stærkt, men det er som om, at vi lidt sidder fast lige nu.

Tallene for de fynske fartsyndere er, hverken steget betydningsfuldt eller faldet siden den seneste fartkontrol på øen.

- Faktisk så ligger det stort set på samme niveau på Fyn. Og det er det samme, vi ser i resten af landet, fortæller Christian Berthelsen.

Læs også Politiet leder - igen - efter dem der kører for stærkt

Nogle indsatser virker

Selvom der stadig er mange, der bliver taget for at køre for stærkt på de fynske veje, kører fynboerne på enkelte strækninger langsommere, end de før har gjort.

Man er som bilist ikke helt klar over, hvilken fare man udsætter andre og sig selv for Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter

I 2017 kørte politiet nogle indsatser på udvalgte strækninger for at få bilister til at køre langsommere.

- Det lykkedes faktisk. På mange af de fynske strækninger, hvor indsatsen fandt sted, blev der efterfølgende kørt et par kilometer i timen langsommere, fortæller politiassistenten.

- Selvom det ikke lyder af meget, så har det en stor betydning.

Men det rykker desværre ikke ved tallene for, hvor mange der rent faktisk kører for stærkt.

Læs også Køkaos koster vognmand over en million kroner om året

Ikke klar over konsekvenserne

Ifølge Christian Berthelsen tænker bilisterne ikke over, hvad det kan have af konsekvenser for dem selv og andre i trafikken, hvis de kører for stærkt.

- Man er som bilist ikke helt klar over, hvilken fare man udsætter andre og sig selv for. Det føles ikke farligt at køre for stærkt. Du sidder inde i bilen og har en fornemmelse af, at du ikke er udsat. Men det er du, siger politiassistenten.

Tallene fra fartkontrollen i uge 19 viser, at selvom der er mange, der bliver taget for at køre for stærkt, så er der faktisk ikke mange af dem, der kører meget for stærkt og dermed får klip i kørekortet eller betinget frakendelse af kortet.

- Men bare en lille hastighedsoverskridelse er stadig en for stor én. Din reaktionstid bliver længere, og bilen flytter sig længere, inden den egentlig stopper, siger Christian Berthelsen.

Læs også Fynbo anholdt for spirituskørsel: Få timer og fem overtrædelser efter sad han i en celle