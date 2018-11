Verden dykkede: 162 udforskede nattelivet under Lillebælts overflade

Lørdag aften stod i nattedykningens tegn i blandt andet Lillebælt.

Mange steder verden over hoppede dykkere efter mørkets frembrud i vandet på datoen 3. november. Anledningen var arrangementet Divers Night, som er en verdensomspændende dykkerevent.

Som udgangspunkt gik dykkerne i vandet to og to sammen i et dyk der tog cirka en halv time.

Dykkene begyndte alle steder klokken 20.18 lokaltid - på Fyn foregik det både fra Nyborg Badestrand Nyborg og fra Søbadet ved Middelfart.

I Middelfart samledes 162 dykkere fra det meste af landet for at udforske nattelivet under Lillebælts overflade.

En af dem var Steen Absalon, som er en af folkene bag arrangementet i Lillebælt, og med sig hjem fra de sene lørdagstimer havde han godt samvær og hygge med ligesindede:

- Man kan sige, at selve dykningen er ikke så givtig på sådan en dag som lørdag. Det er alt det der sker uden om. Det at man mødes på kryds og tværs, siger Steen Absalon.

Fra Norge til Australien

Divers Night har størst tilslutning i Skandinavien, men fjerne lande som Australien, Indonesien og Japan var med på idéen, og i alt var deltog der ved Divers Night lørdag 21 lande.

Divers Night begyndte i Norge i 2005, Danmark var med året efter og i 2008 hoppede blandt andre Egypten med på idéen.

Med 2.749 dykkere fra 20 lande er 2009 det år, hvor flest dykkere har deltaget. Tallet for i år er endnu ikke opgjort.

