17-årig Laura er nomineret til Sportslørdag: - Jeg er super stolt

Laura Frederikke Worsøe Nielsen er fodboldspiller, og hun er nomineret som Årets Fund til Sportslørdag 2018.

På trods af sin unge alder har 17-årige Laura Frederikke Worsøe Nielsen allerede gjort sig bemærket i sportsverden.

Den unge fodboldspiller, der er målmand for Team Odense Q, er nomineret som Årets Fund til Sportslørdag 2018.

- Jeg er super stolt over at være blevet nomineret, og jeg er rigitg glad for at de gode ting, jeg har gjort, er blevet set, og at de har gjort, jeg er kommet hertil nu, siger Laura Frederikeke Worsøe Nielsen.

Det er dog ikke en nominering, som den unge målmand forventede.

- Jeg blev lidt overrasket, for jeg ved ikke helt, hvem der har fundet mig, siger hun.

Sportslørdag er en stor idrætsfest, hvor årets største fynske talenter, frivillige og foreninger bliver hyldet.

Store drømme for fremtiden

Selvom det unge talent er overrasket over nomineringen, er hun ikke helt usynlig.

Hun spiller nemlig på U18-holdet hos Team Odense Q, som et er elite-hold i Odense. Derudover er Laura Worsøe Nielsen også på landsholdet.

Men drømmene stopper ikke her:

- Jeg vil gerne blive professionel, og jeg vil gerne ud i verden og spille lidt, siger hun og fortsætter:

- Jeg ønsker at komme på A-landsholdet, og så vil jeg gerne have en uddannelse. Men med fodbold har jeg store mål, siger hun.

Men det her med at spille professionelt. Hvor realistisk er det?

- Jeg tror godt, jeg kunne komme til at spille 3F, men det er mere det at få chancen for at kunne spille i udlandet, som jeg håber, jeg kan komme til, forklarer Laura Frederikke Worsøe Nielsen.

Det er niende gang, at de fynske sportsstjerner, foreninger og frivillige hyldes til årets fynske sportsfestival.

Laura Frederikke Worsøe Nielsen er nomineret med to andre talenter i kategorien Årets Fund.

Det er Sara Andersen, der kører motocross og Tue Ernst Nielsen fra Kerteminde, som står på vandski.

