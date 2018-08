17-årig OB-målmand træner med Manchester United

17-årige Hans Christian Bernat er i denne uge til prøvetræning hos den engelske storklub Manchester United.

Den 17-årige Hans Christian Bernat løber ikke som normalt rundt i Ådalen i disse dage og træner på OB’s U19-hold. Han står i stedet i målet på Manchester Uniteds træningsanlæg, og det kommer han til resten af ugen. Måske er det et fingerpeg om fremtiden for OB-talentet.

- Hans Christian er en målmand, som har styrken og størrelsen til at blive en international målmand, fortæller talentchefen ved OB, Tonny Hermansen til TV 2/Fyn.

Tonny Hermansen betegner Hans Christian Bernat som en målmand med stort drive og ambitioner. Derudover har han en god teknik, han kan finde ud af at bruge fødderne, og så er han sjældent. Alt sammen kvaliteter, der peger på en dygtig målmand.

Flere dygtige målmænd fra OB

Hans Christian Bernat er den senste i rækken af talentfulde OB-målmænd. Foruden Sten Grytebust, hvis målmandstalent viste sig i søndagens kamp mod FCK, nævner talentchefen også Oliver Christensen, der også har været til prøvetræning i Manchester United, og Andreas Søndergaard, som blev solgt til Wolverhampton i januar.

Men hvad de helt præcis gør rigtigt i OB, det mener Tonny Hermansen, at man kan finde svaret på i akademiet.

- Det er vores akademi, der er med til at udvikle talenterne. Vi har vanvittig god træning til målmænd hos Lars Bjerring, som har en klar filosofi, fortæller Tonny Hermansen.

Interessen for de mange dygtige målmænd mener Tonny Hermansen er et udtryk for den træning, de gennemgår hos OB.

OB har desuden vundet flere internationale ungdomsturneringer, senest i weekenden, hvor U19-holdet vandt en større turnering i Holland.

Trækplaster til klubben

Når Hans Christian Bernat kommer hjem, følger der formentlig en evaluering med fra Manchester United. Og så kan der ske to ting. Enten træner han videre i OB, som han selvfølgelig har en kontrakt med, eller også tilbyder Manchester United ham en kontrakt. Og så skal handlen gå igennem sportschef Jesper Hansen. Så det er endnu uvist, hvad der kommer til at ske, forklarer Tonny Hermansen.

Når flere målmænd viser så stort potentiale, så betyder det også, at det kan virke som et trækplaster til klubben, for andre kan se, at målmandsuddannelsen har så stor succes, fortæller Tonny Hermansen.

- Førsteholdets resultater halter måske, men u-holdene fungerer godt, konstaterer Tonny Hermansen.

Hans Christian Bernat med fortid hos Morud IF, har spillet 13 officielle ungdomslandskampe og har tidligere også været til prøvetræning hos den engelske Premier League-klub Brighton.

