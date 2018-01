17 personer behandlet for fyrværkeriskader i Odense

Skaderne har rangeret fra forbrændinger til små øjenskader, oplyser Odense Universitetshospital.

På Odense Universitetshospital (OUH) har man i løbet af nytårsaften og nytårsnat behandlet 17 personer for lettere fyrværkeriskader.

Personalet har blandt andet behandlet flere, der har fået forbrændinger og sårskader efter at have holdt raketter og kanonslag i hænderne.

Halvdelen af de tilskadekomne på Fyn har dog ikke benyttet sikkerhedsbriller. Fire ud af seks patienter med øjenskader havde ikke sikkerhedsbriller på, da ulykken skete. For et år siden var det syv ud af otte patienter, oplyser OUH.

Fald i antallet af ulykker

Cirka halvdelen af de tilskadekomne har været tilskuere. Der er ingen alvorlige skader iblandt. De alvorligste tilfælde er dog gået ud over børn og unge.

- Jeg er stadigvæk bekymret for børnene og de unge mennesker. Vi har haft meget fokus på unge under 15 år. Min bekymring går på, at de alvorlige ting, der har været, er øjenskader hos unge mennesker, siger overlæge Søren Larsen til TV 2/Fyn.

Samlet set er der i forhold til for et år siden sket et fald i antallet af fyrværkerirelaterede skader.

- Vi har haft 17 patienter, der har haft fyrværkerirelaterede skader. Det er syv færre end sidste år, fortæller han.

Travl nytårsaften for beredskabet

Beredskaber over hele landet har rykket ud over 500 gange i løbet af nytårsaftensdag og nytårsaften, oplyser Danske Beredskaber.

Tallene er ikke fuldstændige, da beredskabet på grund af tekniske problemer endnu ikke har fået fat i de specifikke tal for alle enheder.

Som tommelfingerregel plejer man at sige, at en "normal" nytårsaften består af omtrent 400 udrykninger. Derfor har nytårsaften i år været i den mere travle ende af det, som beredskaberne normalvis oplever, oplyser Bjarne Nigaard, sekretariatschef for Danske Beredskaber.

- Nytårsaften har desværre været en travl omgang, men samtidig kan man sige, at vi har fået løst opgaverne, og der er ikke noget, der er kommet bag på os. Men vi har haft travlt, siger han.