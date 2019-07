18-årig kvinde fangede butikstyv - men fik knytnæve i ansigtet

Klokken 22.13 fredag aften var medarbejderne i Fakta på Nørregade i Odense ved at lukke butikken. Butiksdøren blev låst kort efter lukketid klokken 22, og de sidste kunder havde forladt butikken - troede de.

For pludselig kunne de ansatte, som befandt sig ude i bagbutikken, høre, at der foregik noget inde i butikken.

Det forklarer Thomas Bentsen, der er vagthavende ved Fyns Politi.

- Det viser sig, at en kunde går rundt med en tøjbylt derinde. Personalet spørger manden, hvad han laver, og han bliver mere og mere opfarende. Til sidst tvinger han skydedøren op og stikker af. I det samme konstaterer personalet, at der mangler en af de pengekasser, som personalet bruger ved kassen. Han har formentlig haft den i tøjbylten, siger Thomas Bentsen.

Da manden stikker af med kassen, reagerer en 18-årig ansat hurtigt og sætter efter tyven, som hun hurtigt indhenter, forklarer vagthavende.

- En 18-årig kvindelig ansat løber efter ham, men da hun tager fat i ham, vender han sig rundt og slår hende med en knytnæve i ansigtet. Til trods for det formår hun at holde fast i ham. Andre kommer til og hjælper hende, og det lykkes dem at fastholde manden, indtil politiet kommer og anholder ham, forklarer Thomas Bentsen.

Var for påvirket til at blive afhørt

Ifølge vagthavende er der tale om en 36-årig mand. Han blev efterfølgende taget med på politistationen, hvor han har siddet natten over. Lørdag vil han blive afhørt og sigtet for røveri. Den anholdte var ifølge Thomas Bentsen for påvirket til at kunne blive afhørt fredag aften.

Den 18-årige kvinde får ros for sin indsats af Fyns Politi. Thomas Bentsen understreger dog, at man ikke skal risikere sin egen sikkerhed - så er det bedre at ringe til politiet, siger han.

- Hun var sej. Det tager vi hatten af for, men skal selvfølgelig altid overveje, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bryde ind i sådan en situation. Ellers kan man altid ringe til politiet, siger Thomas Bentsen.