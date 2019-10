18-årig løb efter røver: - Han slog mig i hovedet, og så fik jeg et flip

De fem dusører

1. I april brød et bindingsværkshus i brand i Gudme. En nabo opdagede branden og slog alarm, da han opdagede, at der var ild i taget, hvorefter han løb ind i det brændende hus og reddede den sovende beboer. Begge kom ud i tide, ligesom det lykkedes dem at redde nogle dyr.

2. En 82-årig mand kørte i havnen i sin bil i Faaborg i juni. En sejler ser det fra sin båd og springer i vandet i forsøget på at redde den ældre mand. Desværre lykkedes det først 50 minutter senere, da redningsmandskabets dykkere kom frem, at få manden op af vandet, hvorefter han blev erklæret død. Bilen lå på seks meters dybde.

3. Samme sag med manden, der kørte i havnen i Faaborg. Her er dusørmodtageren en ambulancefører, der sprang i vandet med en selekniv for at få manden fri.

4. I marts bliver en ældre kvinde franarret sin pung i et supermarked. Dusørmodtageren forsøgte forgæves at tilbageholde to af gerningsmændene, men de slap væk ved at true med vold. Alligevel løb dusørmodtageren efter dem og ringede til politiet, mens han fik fat i bilens registreringsnummer. Tre rumænere blev senere anholdt og knyttet til flere lignende sager.

5. Dusørmodtageren blev i juli udsat for et røveri på sin arbejdsplads i et supermarked. Gerningsmanden stjal pengekassen, hvorefter dusørmodtageren løb efter gerningsmanden og fik fat i pengekassen. Dusørmodtagerens råb påkaldte sig andres opmærksomhed, og sammen lykkedes det for dem at tilbageholde manden, indtil politiet kom frem.