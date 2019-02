Fra Odense til New York: 18-årige Jørgensen skifter fra OB til amerikansk klub

OB-fans må spejde langt efter den lynhurtige angriber Mathias Jørgensen i fremtiden.

Det 18-årige stortalent, der fik et mindre gennembrud i efterårssæsonen, skifter øjeblikkeligt den fynske superligaklub ud med amerikanske New York Red Bulls, der spiller i Major League Soccer (MLS). Det skriver OB på sin hjemmeside.

Den fynske klub oplyser ikke, hvor meget amerikanerne betaler for at sikre sig teenageren, men i sidste uge skrev Ekstra Bladet, at New York Red Bulls stod klar med cirka 15 millioner kroner for angriberen.

Et sjældent skift

Det hører til sjældenhederne, at unge danskere skifter til klubber uden for Europa, men Mathias Jørgensen er overbevist om, at han tager et klogt valg.

- Jeg kommer til en klub, der rigtig gerne vil bruge unge spillere, og som har haft succes med det i de seneste sæsoner og alligevel har skabt gode resultater i ligaen, lyder det fra Mathias Jørgensen.

- Så det føles rigtigt, og samtidig kommer jeg til en liga, der er i kraftig udvikling, og hvor der er en kæmpestor interesse og opmærksomhed, som jeg helt sikkert også skal vænne mig til.

Føler sig klar til udfordringer

Selvom Mathias Jørgensens fødselsattest kun tæller 18 år, føler han sig klar til at tage over Atlanten og starte hos den nye klub.

- Jeg føler mig godt rustet til det, for jeg har modnet mig rigtig meget i de to år, jeg har været i OB, siger han til OB's hjemmeside.

I januar var Mathias Jørgensen til prøvetræning i bundesligaklubben Borussia Mönchengladbach. I efteråret spillede han 419 minutter fordelt på 13 superligakampe og scorede to mål. Begge mål blev scoret, da han stadig var 17 år.