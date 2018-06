18.000 festede på Heartland: Greven vil have endnu flere

Vært og medarrangør greve Michael Ahlefeldt er begejstret over årets Heartland Festival og ser frem til at endnu flere får mulighed for at komme på Heartland.

Iført stråhat og med et glas isvand i hånden er greve Michael Ahlefeldt på vej rundt på Heartland. Som han er det flere gange om dagen.

- Jeg er vildt glad for det, jeg ser. Her er smilende, kyssende, glade mennesker. Og prøv at se, hvor rent her er. For lidt siden så jeg en mand, der stod og røg. Da han var færdig kiggede han efter et sted at smide skoddet. Så gik han 15 meter hen til en skraldespand og kom af med det, siger ejeren af Egeskov Slot, og dermed vært og medarrangør, greve Michael Ahlefeldt.

Han var glad, da Heartland begyndte med 6.000 gæster. Det samme var han, da 12.000 lagde vejen forbi sidste år. Men hvad med nu? Hvor 14.000 betalende gæster og 4.000 frivillige har brugt og slidt på hans haver og marker.

Plads til 25.000

- Vi laver Heartland i respekt for historien og naturen. Og det er gået rigtig godt. Her er plads til flere. Jeg tror, at vi ender på 25.000 gæster, når vi finder den endelig form, vurderer Michael Ahlefeldt.

Han har da også adskillige hundrede hektar jord lige i nærheden, som Heartland kan vokse på. Med et nik med hovedet peger han mod nord.

- Jeg har også jorden den vej. Så vi har plads nok, smiler han.

Udover at lægge jord til, åbner han også sit private hjem, slottet, for en række af årets kunstnere.

Slottet er frirum

- Den anden aften kom jeg hjem ved totiden om natten. Der sad gæsterne i min dagligstue og nød noget rødvin. Der måtte jeg da lige blive hængende end halvanden time, røber Michael Ahlefeldt.

Slottet agerer dermed frirum for kunstnerne. Ingen andre får adgang til det i de dage festivalen varer. Sådan har det været de to første år, og sådan bliver det også fremadrettet.

- Selv store verdenskunstnere bliver benovede, når det går op for dem, at det er vores private hjem, vi åbner. Så sker der et eller andet, og så bliver det pludselig meget hyggeligt, slår greven fast, inden rundturen mellem boder, telte, scener og 18.000 festivalgæster fortsætter.

Heartland Festival meldte onsdag inden festivalen udsolgt for partout- og fredadgsbilletter.

