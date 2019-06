19-årig dræbt i soloulykke på Svendborgvej

Den unge fynbo var kørt på tværs af vejen og ned ad en skrænt, hvor bilen rullede rundt.

- En borger kommer forbi og ser bilen holde nedenfor en skrænt. I bilen sidder en livløs person, siger vagtchef Steen Nyland.

Fyns Politi fik anmeldelsen om ulykken klokken 01.38.

Der var ingen vidner, og derfor vil en bilinspektør nu undersøge ulykken nærmere.

- Hvad der får ham til at køre af vejen, ved vi ikke noget om. Vi kan bare konstatere, at chaufføren har mistet herredømmet, at bilen er landet på taget, og at han er afgået ved døden, siger vagtchef Steen Nyland.

De pårørende er underrettet.

