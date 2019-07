Mistanke om spirituskørsel: 19-årig kørte bil i kanalen

To unge mænd formåede selv at redde sig ud af den bil, som de af endnu uvisse årsager kørte i Odense Kanal mandag aften.

Det fortæller vagtchefen ved Fyns Politi, Thomas Bentsen.

Uheldet skete på vej ud mod Stige Ø på det lange grusstykke på Østre Kanalvej omkring klokken 21 mandag aften.

Læs også Betjent skyder chauffør i skulderen under biljagt

- Vi har faktisk ikke så mange informationer på det. Men bilen er af ukendte årsager kørt ud over kanten. Den blev ført af en 19-årig mand med ukendt adresse. Med sig i bilen havde han en 20-årig mand fra Midtjylland, siger vagtchefen.

Begge de to unge mænd kunne efterfølgende selv svømme i land igen.

Mulig spirituskørsel

Politiet har mistanke om, at føreren var påvirket af spiritus, men det er endnu uvist.

Læs også Røvede to brugser og forsvandt i stjålet bil - nu er han anholdt

- Vi har endnu ikke resultatet af testen. Vi afventer en promilleerklæring, og så må vi jo se, om der er grundlag for konsekvenser for hans ret til at føre bil. Måske også hans forsikringsselskab vil tale med ham om skaderne og regningen for at få trukket bilen op igen, hvis han var påvirket, siger Thomas Bentsen.

Bilen blev hevet op igen allerede mandag aften.