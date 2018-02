19-årig død af sine kvæstelser efter ulykke

En 19-årig mand mistede onsdag aften livet, efter at han i fredags blev ramt af en bil på Nordfyn.

Den 19-årige mand, der blev kørt ned den 9. februar, er onsdag død af sine kvæstelser. Det oplyser Kenneth Taanquist, vagtchef ved Fyns Politi.

Manden blev ramt af en bil på Harritslevvej i Harritslev ved Bogense og var efterfølgende i kritisk tilstand. Som følge af ulykken havde den unge mand blandt andet pådraget sig hovedskader.

Den 19-årige mand var elev på Nordfyns Højskole.

Ulykken skete, da manden omkring klokken 18.30 den 9. februar løb over Harritslevvej for at komme over til et busstoppested.

Her blev han ramt af en bil, som var ført af en 63-årig mand fra Bogense. Bilen kørte på en lige strækning og kørte med 80 kilometer i timen.

Den 19-årige mand døde onsdag aften på Odense Universitetshospital af sine kvæstelser.

