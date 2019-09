19-årig skændtes med sin kæreste - slog forbipasserende kvinde i ansigtet

En 49-årig kvinde gik sent lørdag aften forbi et ungt kærestepar, der skændtes højlydt. Kvinden stoppede op og kiggede på parret, og det fik manden til at gå over imod kvinden og slå hende i ansigtet.

Læs også Motorcyklist rammer træ og mister livet i ulykke på Fyn

- Det er et kæresterpar, der råber og skriger lidt ad hinanden. Han virker truende, siger vagtchef Hans Jørgen Larsen fra Fyns Politi.

Den unge mand, der var beruset, spurgte, om kvinden var i færd med at blande sig, men det afviste hun.

Skal afhøres søndag

Efter den 49-årige var blevet tildelt slag i ansigtet, kontaktede hun politiet, der anholdt den unge mand, der er 19 år.

Episoden fandt sted på Grimshavevej tæt på Øksendrup og blev anmeldt til politiet lørdag aften klokken 22.26.

Den 19-årige mand skal afhøres på politigården i Odense søndag formiddag.

Den 49-årige kvinde er kommet lettere til skade i forbindelse med voldsepisoden.