19-årig stak af fra politiet – hundepatrulje fandt ham i å

En mandlig beboer undrede sig natten til tirsdag, da han så to mænd luske rundt i en have i et boligkvarter i Ørbæk.

Da han råbte dem an, stak de to mænd af.

- De var iført mørkt tøj og udviste en mistænkelig adfærd, blandt andet ved at gå inde i en have. Og da han så råber til dem, stikker de af i løb fra stedet, fortæller Thomas Bentsen, vagtchef ved Fyns Politi.

De to mænd løber igennem en have og over en mark, inden de forsvinder. Manden kontakter Fyns Politi, der sender en hundepatrulje ud for at lede efter de to mænd.

- Vi ender med at finde den ene af dem. Han gemte sig i en å, siger vagtchefen.

Mand fra Litauen

Den anholdte er en 19-årig mand fra Litauen. Den anden mand har politiet ikke fundet.

- Han har svært ved at redegøre for sin færden ude i boligområdet, så han er anholdt sigtet for forsøg på indbrud, siger Thomas Bentsen.

Politiet fandt ingen tyvekoster på den anholdte, ligesom de endnu heller ikke har fået nogen anmeldelser om indbrud ude i området.

- De har ikke umiddelbart nået at lave noget derude, men bemærker man opbrudsmærker eller andet, der kan tyde på forsøg på indbrud, så er det interessant for os at høre nærmere om, hvis vi skal kunne komme det nærmere, siger Thomas Bentsen.

Den 19-årige litauer sidder tirsdag formiddag fortsat på politigården og skal afhøres senere i dag.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.