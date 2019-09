19-årig svømmer videre i øhavet trods voldsomme vejrvarsler

For fire dage siden svømmede 19-årige Rasmus Pedersen ud fra kysten ved Lundeborg for at tilbagelægge 180 kilometer i det sydfynske øhav.

Målet var at tilbagelægge distancen på seks dage, men efteråret har for alvor sat ind, mens Rasmus Pedersen i timevis har taget det ene svømmetag efter det andet. Voldsomt regnvejr og tiltagende vind gør det farligt at svømme i øhavet. Særligt uden svømmeføder og med en lille gummibåd som eneste potentielle redningsplanke.

- Som det er lige nu, tager vi et skridt ad gangen. Næste strækning bliver planlagt alt efter, hvordan vind og vejr udarter sig, siger Rasmus Pedersens mor, Vibeke Pedersen, som følger med på land.

Ændret rute

Selvom Rasmus Pedersen, der til daglig er elev og eneste svømmer på Oure Kostgymnasium, svømmer videre, bliver turen en anden end planlagt. Han har allerede svømmet fra Lundeborg, nord om Langeland og nu til Ærø, men han kommer ikke rundt om Lyø og Bjørnø.

- Der er jo ikke noget at gøre ved det. Det er jo ikke, fordi han ikke er i vandet, men det bliver en anden tur end stregerne på kortet, siger Vibeke Pedersen.

Rasmus Pedersen skulle efter planen svømme i land i Lundeborg torsdag, hvor han på den sidste del af turen skulle få følgeskab af Oures Kostgymnasiums andre elever i både og havkajakker. Men med de ændrede vejrforhold vides det endnu ikke, om det kan lykkes.