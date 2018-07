19-årige Emma fra Fyn raser mod festival efter Eminem-koncert

Selv om hun havde købt en særlig handicapbillet, var der ikke plads. Fynsk festivalgæst fortæller, at hun aldrig har følt sig mere til grin.

19-årige Emma Beisjkaer fra Odense retter i et facebookopslag skarp kritik mod Roskilde Festival efter onsdagens Emimem-koncert.

- Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har følt mig mere til grin, fortæller Emma Beisjkaer.

Sammen med sin bedste veninde havde hun købt en særlig billet til handicappede, fordi hun lider af sygdommen AMC (arthrogryposis multiplex congenita, red.) og bruger kørestol. Hun kan ikke stå op i længere tid ad gangen.

- Vi får at vide, at der simpelthen ikke er flere pladser. Flere pladser? Altså undskyld, men vi havde jo købt en billet specielt egnet til min situation for netop at undgå dette, fortæller Emma Beisjkaer.

Mødt op to timer før

Billetten, som den 19-årige kvinde har anskaffet sig, kan hun altså ikke bruge til noget, og selv om hun spørger flere medarbejdere, om de kan hjælpe, er svaret det samme.

Emma Beisjkaer og hendes veninde var mødt op to timer før koncerten for at være sikker på, at der var plads.

Da der ikke er plads, forsøger de at finde en almindelig plads blandt de titusindvis af festivalgæster, der er mødt op for at høre Roskilde Festivals hovednavn.

- Vi får besked på at smutte fra pladsen, fordi kørestole ikke er tilladt blandt de “almindelige” mennesker, der står og læner sig op ad hinanden på den ellers så store plads, fortæller Emma Beisjkaer.

Kilde: Hvis du har et gyldigt ledsagekort, udstedt af Danske Handicaporganisationer, kan du gratis få en hjælper med på Roskilde Festival.Det kræver, at du køber en Disabled with Companion-billet. Billetten koster det samme som en almindelig billet, men giver adgang for både dig selv og en hjælper. Du kan købe både endags- og partout-billetter.Kilde: Roskilde Festival

Festival: Der er begrænset pladser

Roskilde Festival svarer i en e-mail til BT, at der kun er et begrænset antal podiepladser, og at den fynske festivalgæst derfor ikke kan se frem til kompensation.

- Da kørestolsbrugere kommer ind på en almindelig billet, kan vi ikke styre, hvor mange der kommer til en koncert. Vi kan heller ikke udstede garanti om podieplads, da podierne også er for kørestolsbrugere uden ledsagere, lyder forklaringen.

Kørestolsbrugere skal desuden, hvis der fyldt på podiepladserne og pladsen foran scenen, trække ud til siden.

Emma Beisjkaer og hendes veninde valgte at tage hjem fra festivalen uden at høre Eminem.

- Vi valgte efterfølgende at forlade festivalen uden at opleve Eminem, fordi vi begge simpelthen følte os så uretfærdigt behandlet.

Koncerten med Eminem på Roskilde Festival var den amerikanske rappers første koncert på dansk jord. Den tiltrak danmarkshistoriens største koncertpublikum foran Orange Scene.