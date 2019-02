Vækker vrede: Stillede anonyme spørgsmål om udgifter til rejser, iPads og taxakørsel

tir. 12. feb. 10:21

Kære Jane Heitmann, Jeg har forsøgt at ringe til dig angående de 19 spørgsmål, som du har stillet anonymt til økonomi - og indenrigsministeren. Vi er på TV 2/Fyn oprigtigt nysgerrige efter at høre, hvorfor du gerne vil have svar på de 19 spørgsmål, som du har stillet anonymt til økonomi - og indenrigsministeren? Jeg vil høre, om du vil stille op til et interview til TV 2/Fyn. Vi kan komme ud til dig eller du kan komme her? Jeg ser frem til at høre fra dig. Mvh. Cecilie Nisgaard, TV 2/Fyn.

tir. 12. feb. 14:52

Jane Heitmann

Hej. Tak for din SMS. Jeg er i udlandet på vinterferie. Herunder svar på din henvendelse: Det er helt normalt, at der bliver stillet spørgsmål i udvalgene uden navn. Og alle udvalgsmedlemmer kan få at vide, hvem der har stillet spørgsmålene. Jeg har stillet spørgsmålene om regionernes drift og administration, fordi jeg har haft et ønske om at få konkret viden og et faktuelt grundlag at debattere ud fra. For mig har det været vigtigt at kunne forholde mig faktuelt til de spørgsmål om regionernes drift og administration, som jeg bliver mødt af til debatter rundt omkring. Vi ønsker jo at flytte penge fra netop administration og drift til eksempelvis ansættelse af mere sundhedsfagligt personale på sygehusene og i kommunale sundhedshuse over hele landet. Jeg har noteret mig, at spørgsmålene har vakt forundring og nogen har følt sig mistænkeliggjort. Det har naturligvis ikke været min hensigt. Derfor har jeg valgt at trække spørgsmålene. Bh Jane