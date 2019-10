Trods vejarbejde: Næsten 200 fartbøder på et halvt år

Natten til fredag den 6. september blæste en bil afsted ved vejarbejdet på Fynske Motorvej, hvor man må køre 80 kilometer i timen.

Bilen blev målt til at nå en topfart på 170 kilometer i timen, og det kostede føreren en ubetinget frakendelse af kørekortet samt en bøde på 9.500 kroner. Og det er langt fra et enestående tilfælde, at der bliver kørt for stærkt på den 12 kilometer lange strækning.

Læs også Kørte 170 kilometer i timen - måtte køre 80

Faktisk har Fyns Politi uddelt 192 bøder på strækningen, siden vejarbejdet gik i gang 1. april, hvor man samtidig sænkede hastighedsbegrænsningen fra 130 til 80 kilometer i timen.

Men det kan vise sig at blive en svær opgave at få danskerne til at holde sig til begrænsningerne. I hvert fald viser en ny undersøgelse lavet af Radius for forsikringsselskabet Codan, at lidt mere end halvdelen af de danske bilister mener, det kan være okay at køre for stærkt.

- Jeg synes, det er skræmmende, at halvdelen af danskerne synes, det er okay at køre en smule for stærkt. Det vidner altså om en kultur - som vi dog er ved at ændre - men hvor vi helt klart ikke er i mål endnu, siger Jesper Søndergaard Hemmingsen, der er specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

64 procent har kørt for stærkt

Ifølge Codans undersøgelse indrømmer 64 procent af bilisterne i Region Syddanmark, at de på et tidspunkt i løbet af det seneste år kørt for stærkt. Og den tendens kan man godt genkende hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- Jeg kan jo godt nikke genkendende til det, og jeg kan også se det, når jeg kører derude, at der bliver kørt stærkt. Og så kan vi så også sammenligne med vores tal og sigtelser - og der bliver kørt stærkt. Det kan vi sagtens se, siger Christian Berthelsen.

Læs også Smutveje bores ud: Grævlinger og ræve slipper for at vove pelsen

Politiet har fire gange siden april foretaget fartkontrol på strækningen, hvilket har medført 162 bøder. Derudover er der i andre sammenhænge givet 30 bøder på strækningen, viser en aktindsigt fra Fyns Politi.

Med til historien hører det dog også, at der på de fire dage med kontroller i alt var omkring 16.800 biler, der passerede. Det betyder, at det kun er omkring 1 procent af bilisterne, der har fået bøder for at køre for stærkt.

Klassiske undskyldninger

Ifølge Jesper Søndergaard Hemmingsen fra Rådet for Sikker Trafik er det ofte klassiske undskyldninger, der bliver disket op med, når rådet laver undersøgelser, hvor de spørger bilister, hvorfor de kører for stærkt.

- Det er de gode, klassiske undskyldninger om: at man havde travlt, at der ikke var andre på vejen, at forholdene tillod, man sagtens kunne køre en smule for stærkt. Så det er alle de her klassikere, hvor vi prøver at bilde os selv ind, at det med at bryde loven faktisk er okay.

Den slags holder dog ikke, fortæller politiassistent Christian Berthelsen.

- Vi bliver nødt til allesammen at overholde de samme regler, for ellers er det, det går galt. Hvis vi ikke overholder reglerne allesammen og overholder de samme regler, så er det, der sker uheld i trafikken siger han.

Læs også Borgmester jubler over ny jernbane, men ærgrer sig over én ting

Ifølge Jesper Søndergaard Hemmingsen tager det tid at ændre folks trafikvaner, og derfor skal man blive ved med at have fokus på de bilister, der ikke overholder reglerne.

- Vi skal blive ved med at fortælle folk, hvad konsekvenserne er. Vi skal blive ved med at fortælle dem, at det er ikke noget, vi siger for at hæmme deres hverdag. Og så skal vi fortælle folk, at det har rent faktisk nogle konsekvenser, når man bryder reglerne. Og dem, der ikke forstår må så få en hilsen af politiet, siger han.