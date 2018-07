Elev dømt for at true med skoleskyderi på fynsk skole

En 20-årig mand har fået en behandlingsdom for at true med at ville begå et skoleskyderi på Odense Katedralskole.

En 20-årig mand fra Odense er blevet idømt en behandlingsdom for at have truet med at ville begå et skoleskyderi på Odense Katedralskole. Det fortæller anklager Stephanie Reby fra Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Truslen fandt sted 19. april. På sin Instagram-profil uploadede manden, der på daværende tidspunkt var elev på gymnasiet, et billede, hvor han holdt et træskydevåben. På billedet stod teksten:

- Don’t come to school tomorrow (Kom ikke i skolen i morgen, red.).

Episoden blev meldt til politiet, og han blev anholdt samme dag. Dagen efter blev han efter et grundlovsforhør varetægtsfængslet i fire uger.

Elev: - Det var for sjov

Efterfølgende er den unge mand blevet mentalundersøgt og erklæret sindssyg. Han døjer med psykiske problemer. Eleven er dermed uegnet til straf, og det er derfor, han har fået en ambulant behandlingsdom.

Den 20-årige mand forklarede i Retten i Odense mandag, at det var for sjov, at han lagde billedet ud på internettet.

Stephanie Reby understreger dog, at det aldrig er for sjov, når nogen truer med et skoleskyderi, og politiet og retten tager sådan nogle episoder meget alvorligt.

- Det skal man afholde sig fra, fastslår Stephanie Reby.