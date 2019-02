20-årig EU-nørd får 115 europæiske gæster på besøg

Andreas Brunebjerg Jørgensen er 20 år gammel, og han har inviteret 115 medlemmer af Det Europæiske Ungdomsparlament fra Danmark og resten af Europa til Odense, hvor de skal bruge tre dage på at finde løsninger på forskellige problemstillinger i Europa.

- Jeg glæder mig rigtig meget. Det er så fedt, at det endelig sker, det, man har arbejdet på i lang tid, fortæller Andreas Brunebjerg Jørgensen.

Det overordnede emne til konferencen er arbejdsløshed blandt unge i Europa. Hovedmålet er at få flere unge engageret i europapolitik, men for Andreas Brunebjerg Jørgensen handler det også om at skabe et netværk uden for Danmark.

- Jeg har været med i fire år, og det har givet mig en masse nye venner i Europa. Det er fedt, fordi man på den måde lærer om andre kulturer og måder at føre politiik på.

Halvandet år undervejs

Det har taget halvandet år at arrangere konferencen og en af de vigtigste forberedelser har været at skaffe de 55.000 kroner, det koster. Pengene går blandt andet til at indlogere de europæiske gæster.

En af dem, der har støttet projektet, er Østifterne.

- Da vi fik ansøgningen, blev vi simpelthen så glade for at se det angagement, der ligger hos de her unge mennesker, der gerne vil være med til at løse problemerne i Europa, siger Jane Jegind, som er medlem af Østifterne.

Ikke bare for sjov

Det Europæiske Ungdomsparlament afholder flere konferencer hvert år rundt omkring i Europa. Og hvis løsningsforslagene til konferencerne er gode, kommer de videre til Europaparlamentet, hvor de tages op.

- Så det er ikke bare for sjov, tilføjer Andreas Brunebjerg Jørgensen.

Det er Tietgen Business College, der har lagt hus til arrangementet

- Det er et led i en demokratisk dannelse. Og det er et led i at lære de unge, hvordan det europæiske fællesskab fungerer. Det lægger jeg gerne hus til, siger Bo Ravn, som er rektor på Tietgen Business College.