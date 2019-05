Forsvarer: 20-årig nægter sig skyldig i deling af dødsbilleder

Ifølge anklagemyndigheden så optog manden billeder og video, der blandt andet viste legemsdele fra personer dræbt ved ulykken. Herefter delte manden billederne med medier og en række personer.

Den 20-årige mand er tiltalt for overtrædelse af paragraf 264 d i straffeloven. Den handler om at have videregivet billeder af private forhold og i dette tilfælde afdøde personer om bord på det forulykkede tog.

- Min klient erkender at have taget fotos fra toget, men han nægter sig skyldig i anklagen om, at han har delt billederne, siger mandens forsvarer Berit Ernst.

Ulykken fandt sted tidligt om morgenen 2. januar, da lyntoget var på vej fra Odense til København på lavbroen over Storebælt. Her blev toget ramt af en ikke tilstrækkelig fastspændt trailer på et godstog.

Af anklageskriftet fremgår det, at manden, som selv var med i toget, og umiddelbart efter ulykken optog billeder og video, der blandt andet viste legemsdele eller andet biologisk materiale fra fem afdøde personer.

- Når retssagen starter, så vil min klient komme med en forklaring, der giver et lidt andet billede af sagen end den anklagemyndigheden er kommet med, siger Berit Ernst.

Ifølge forsvarsadvokaten har sagen været en barsk oplevelse for den dengang 19-årige mand, og han ser frem til at få sagen afsluttet.

Sagen er for Retten i Svendborg onsdag og anklagemyndigheden går efter, at den anklagede får en bødestraf. Det vides endnu ikke om der falder dom onsdag.

