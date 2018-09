20-årige Frederik efter EM i Science: Nu glæder jeg mig bare til VM

Siden april har to unge fyre glædet sig gevaldigt til, at det blev september. Som vindere i to forskellige kategorier i konkurrencen Unge Forskere, gjorde Kasper Fredenslund fra Ringkøbing og Frederik Gade fra Odense sig nemlig i foråret fortjent til at udgøre de danske repræsentanter ved EUCYS, EM i Science.

Efter seks intensive dage i Dublin, blev det hårde slid endelig gjort op i går aftes.

20-årige Frederik er meget positiv efter konkurrencen, selvom han ikke trak en medalje hjem i denne omgang.

- Jeg har fået en masse feedback fra folk, som ved en masse om det her, så jeg har en meget bedre idé om hvilken retning, jeg gerne vil pege mit projekt i fremadrettet. For mig handler det ikke om at vinde, men mere om at møde dygtige mennesker fra hele europa og få lært en masse.

Fakta om EUCYS European Union Contest for Young Scientists, er den europæiske udgave af Unge Forskere. Konkurrencen har i år 30 års jubilæum, og har til formål at skabe fokus på nye naturvidenskabelige løsninger og forene unge science talenter på tværs af nationer.

Udviklingen er i fokus

Frederik, der til dagligt læser teknisk biomedicin på DTU, har lavet et projekt, som skal gøre nytte inden for medicinforskning.

- I mit projekt bruger jeg computermodeller til at kigge på proteiner. På den måde kan man for eksempel se på ændringer i folks proteiner, hvilket kan være relevant, hvis en person har en genetisk sygdom.

Begge danske deltagere er videre til VM i Science, som kommer til at foregå i Arizona til maj. Selvom Frederik havde håbet på en titel til EM, tænker han ikke, at det kommer til at få negativ indflydelse på hans præstation til VM.

- Alle kommer jo med et projekt i topkvalitet, så det er altid svært at sige, hvem der ender med at vinde. Hele måden og kriterierne de bedømmer efter til VM er anderledes end til EM, så derfor tænker jeg, at jeg stadig, har en god chance til maj, lyder det fra Frederik.

Men et godt resultat kommer naturligvis ikke uden kamp.

- Der er helt klart nogle ting, jeg kan forbedre ved mit projekt, og det skal jeg hjem at arbejde med. Men for mig er det jo timer, som andre ville bruge på et studiejob, så jeg glæder mig til at lægge en masse energi i det de næste måneder.