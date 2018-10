20-årige Simon er fodbolddommer: - Vi bliver kaldt 'idioter' og 'snotunger'

I starten tænkte jeg: "Hold da op! Er det mig som person, han ikke kan lide?" Det var meget ubehageligt. 20-årige Simon Duerlund Rasmussen, fodbolddommer

20-årige Simon Duerlund Rasmussen fra Nørre Søby er én af de dommere, der må lægge øre til tilråb som ’idiot’, og han er én af de dommere, som mener, at det går hårdt ud over de helt unge med fløjten.

- Jeg har hørt om nogle andre unge, der er blevet kaldt for ’konfirmanddrenge’ og ’små snotunger’ eller ’hvalpe’.

Nogle spillere og tilskuere kan nemlig finde på at køre på dommerens alder, når de smider en sviner afsted. Og som ung dommer kan det ifølge Simon Duerlund Rasmussen være svært at tackle, når tilråbene er personlige.

- I starten tænkte jeg: "Hold da op! Er det mig som person, han ikke kan lide?" Det var meget ubehageligt.

Simon Duerlund Rasmussen er langt fra den eneste. Faktisk har 39 procent af deltagerne til fodboldkampe oplevet, at der er blevet råbt grimme ord til fodbolddommeren.

Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Boldspil-Union, DBU. Selvom problemet langt fra er nyt, mener 20 procent, at problemet er blevet værre i løbet af de seneste par år.

Fra skræk til sejr

Den værste oplevelse på fodboldbanen husker Simon Duerlund Rasmussen tydeligt. Han var 15 år, og det var hans første fodboldkamp nogensinde.

- Da jeg kommer ud til pausen, har jeg bare rigtig ondt i maven og faktisk slet ikke lyst til at dømme anden halvleg. Fordi de her tilråb, der kommer fra nogle af spillerne, var meget ubehagelige. Og jeg tog det et eller andet sted meget personligt, at de synes: "Hold kæft, du er dårlig".

I dag er han glad for, at han ikke gav op på dommerkarrieren, og Simon Duerlund Rasmussen ser det som en sejr, at han kom igennem kampen. For ham har det været en kombination af erfaring og hjælp fra både dommerklubben og DBU, som gør, at han ikke har lagt dommerfløjten på hylden.

Simon Duerlund Rasmussen fortæller om, hvordan han tackler tilråb den dag i dag.

- Vi får værktøjer, som hjælper os. Det, man bruger rigtig meget, og det, man lærer som noget af det første, er transaktionsanalyse. At du læser det menneske, som står over for dig. Er de sure, så skal du ikke selv blive sur, for så får du ikke noget ud af det. Det handler om at kunne sætte sig ind i, hvem du står overfor, og hvor de er, og hvordan du så selv skal stille dig i forhold til dem, siger Simon Duerlund Rasmussen.

Mennesket bag uniformen

Simon Duerlund Rasmussen ved, at flere unge dommere falder fra, fordi de ikke gider finde sig i tilråb og brok. Men inden de giver op, vil han opfordre dem til at søge gode råd hos de andre dommere. Og så skal de lære at forsvare sig imod de ord, som de får råbt efter sig.

- Jeg har lært, at det er min uniform, de råber ad. Det er ikke mig som person, de er sure på. Jo før de kan nå til den erkendelse, jo bedre et grundlag har de for at gennemføre kampene.

Hør Simon Duerlund Rasmussen forklare, hvorfor han er fodbolddommer.

Selvom Simon Duerlund Rasmussen mener, at den unge dommer selv skal rykke nogle grænser, har han dog også et opråb til spillere og tilskuere.

- Tænk lige lidt over, at det også er mennesker, der er bag uniformen. Og de gør det frivilligt. For det er jo frivillige ting, vi gør. Det kan godt være, at vi får penge for det, men det er jo lige så meget vores hobby, som det er en hobby for fodboldspillerne at gå og spille det her, siger Simon Duerlund Rasmussen.