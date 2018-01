Fange satte ild på sit sengetøj: 20 indsatte evakueret efter brand i Odense Arrest

En varetægtsfængslet 20-årig mand satte fredag eftermiddag ild på sin celle i Odense Arrest.

20 fanger måtte fredag eftermiddag på en ekstra gårdtur, mens der blev slukket brand, ryddet op og luftet ud i arresten i Odense.

Årsagen var en 20-årig varetægtsfange, der havde sat ild på sin celle.

- Han har sat ild til nogle effekter inde i cellen. Vi arbejder lige nu ud fra, at han har gjort det for at skade sig selv, siger Lars Thede, vagtchef ved Fyns Politi.

Ifølge institutionschefen i Odense Arrest var det den indsattes sengetøj, han på en måde havde fået stukket i brand.

- Det er altid voldsomt, når der er ild i en celle. Men der er styr på det, og alle har det fint, siger institutionschef Frits Christensen.

Den 20-årige, som Fyns Politi har varetægtsfængslet fra en anden politikreds, bliver sent fredag eftermiddag behandlet for sine skader på OUH.

- Han er blevet lettere forbrændt. Han er i hvert fald ikke i livsfare, siger vagtchefen.

Læs også Trine Bramsen: Fynske arrester kan fortsat blive lukket

Strømmen røg

Mens først slukningsarbejdet og sidenhen oprydningen stod på, måtte de øvrige fanger på en ekstra gårdtur. Branden har ødelagt cellen, der nu skal renoveres, før den igen kan bruges.

- Og så arbejder vi på at genetablere strømmen i fire andre celler. Men derudover er der ingen skader, hverken på andre celler eller andre indsatte, siger Lars Thede.

Branden i Odense Arrest brød ud klokken 16. Ifølge vagtchefen forløb slukningsarbejde og evakuering helt efter bogen.

- Det er da en anderledes opgave og heldigvis ikke noget, der sker hver dag. Men planerne virkede, og det er vi godt tilfredse med, siger Lars Thede.

Cellen er et gerningssted

Selv om en brand i arresten lyder voldsomt, så var det ikke noget stort optrin, forklarer vagtchefen.

- Jeg kan godt høre, at det lyder dramatisk, men det forløb stille og roligt, siger Lars Thede.

Ifølge institutionschefen er cellen spærret af, og lørdag skal efterforskere fra politiet så undersøge cellen igen.

- Det er jo et gerningssted, så der er lukket helt af. Vi må ikke engang gå derind. Det er helt normal procedure, siger Frits Christensen.

Læs også Efter trusler: Black Army skal ikke sidde ikke i Odense Arrest