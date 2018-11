Plan om rækkehuse: 200 år gammel bondegård skal rives ned

I mere end fire år har den gamle firelængede bondegård på Brændekildevej 27 i Bellinge været til salg. Men indtil for nylig havde ingen ønsket at købe den bevaringsværdige gamle gård fra 1815. Men nu har ejeren langt om længe fundet en køber.

Askov Bolig ApS er interesseret i at købe ejendommen og opføre rækkehuse på grunden. Det kræver dog, at gården bliver revet ned, og derfor har ejeren Claus Lykkevold søgt Odense Kommune om nedrivningstilladelse.

- Det vil koste cirka én million kroner at renovere og vedligeholde gården, og de penge har jeg ikke. Derfor er min eneste mulighed at sælge gården. Hvis det ikke lykkes, så går jeg personlig konkurs, siger 63-årige Claus Lykkevold, der er tidligere murermester.

Bevaringsværdig i kategori 3

Claus Lykkevold er allerede ved at fraflytte fra Brændekildevej 27, men han håber stadig, at politikerne i By- og Kulturudvalget tirsdag vil godkende hans ansøgning om at rive gården ned.

Men det er langtfra sikkert, at politikerne vil imødekomme Claus Lykkevolds anmodning om nedrivning.

Gården på Brændekildevej er nemlig kategoriseret som bevaringsværdig i det der hedder SAVE-kategori 3. Skalaen går fra 1 til 9, hvor 1 er de mest bevaringsværdige huse. Alle bygninger fra 1 til 4 er omfattet af kommuneplanen og skal som udgangspunkt bevares.

Odense Bys Museer har besigtiget den gamle bondegård i Bellinge og i et høringssvar udtalt, at "det vil være uheldigt at nedrive bygningerne."

- Hvis gården skal bevares, og ingen vil købe den, så hænger jeg stadig på vedligeholdelse og udgifterne. Og det kan og vil jeg ikke længere betale, og så forfalder gården jo alligevel, siger Claus Lykkevold.

Hul i loven

Hos Odense Bys Museer kan man godt forstå ejerens frustration og lyst til at få huset solgt til Askov Bolig.

- Den her sag viser endnu en gang, at der er et kæmpe hul i lovgivningen. Vi kan med loven i hånden forhindre nedrivning, men vi er afhængige af, at nogle pengestærke ejere kan renovere eller vedlige de bevaringsværdige bygninger, siger Anders Myrtue, der er overinspektør i historisk afdeling hos Odense Bys Museer og fortsætter:

- Som museum skal vi udelukkende varetage bygningsarvens tarv og forsøge at sikre vores fortidsminder. Men vi risikerer jo at lægge en møllesten om halsen på en borger på den her måde, siger Anders Myrtue.

Håber på rigmand

Men Odense Bys Museer har ingen anden mulighed end at forsøge at få gården reddet.

- Det er urimeligt, at vi som samfund kan pålægge en privat borger at betale for vedligeholdelse af fortidsminder, som vi andre skal nyde. Det er ikke holdbart, at vores eneste håb er en formuende køber, siger Anders Myrtue.

I Bellinge tvivler ejeren på, at gården vil blive købt af en rigmand.

- Gården har nu været til salg i 1.500 dage, så hvis der var en rigmand, der ville købe og restaurere gården, så havde han nok allerede meldt sig, siger Claus Lykkevold.

Ønsker kommunal fond

Alene i Odense Kommune er der 3.300 bevaringsværdige bygninger, og i mange tilfælde har ejerne ingen penge til at vedligeholde dem.

- Jeg mener, at der må laves en kommunal fond, der hjælper os alle med at vedligeholde bygningsarven. Lige nu pålægger vi jo husejere en byrde for vores allesammens skyld, siger Anders Myrtue.

Politikerne i Odenses By- og Kulturudvalg skal tirsdag behandle Claus Lykkevolds ansøgning om nedrivning. By- og Kulturforvaltningen indstillet til politikerne, at Claus Lykkevold får afslag på sin ansøgning.

