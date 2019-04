Odense fejrer H.C. Andersen: 200 år siden han forlod byen for at få succes

Danmarks mest berømte forfatter, Hans Christian Andersen, blev født for præcis 214 år siden.

Det fejres dagen igennem i hans fødeby, Odense, og fødselsdagen er i år speciel set med fynske briller, fordi det er 200 år siden, at eventyrforfatteren - som fattig 14-årig odenseaner - forlod byen.

At forlade Odense, der dengang var Danmarks andenstørste by, var dog det helt rigtige at gøre, vurderer Johannes Nørregaard Frandsen, der er professor i litteratur- og kulturvidenskab og leder af H.C. Andersen Centret.

- Han var lige fyldt 14 år og blevet konfirmeret. På det tidspunkt var der kun ét teater uden for København - et morskabsteater i Odense. Men det havde ikke samme niveau. Der var kun én ting for H.C. Andersen at gøre - at flytte til København, siger Johannes Nørregaard Frandsen.

H.C. Andersen og Odense H.C. Andersen blev født i Odense i 1805. Hans fødehjem og barndomshjem findes endnu og fungerer som museer. 4. september 1819 forlod H.C. Andersen Odense som 14-årig. Han kom aldrig til at bo fast i byen igen, men besøgte den jævntligt. 6. december 1867 blev H.C. Andersen udnævnt som æresborger i Odense. I 1905 købte Odense Kommune huset, hvor han angiveligt blev født. Det fungerer i dag som museum. Se mere

Ekstrem lille chance for succes i Odense

Var H.C. Andersen blevet i Odense, havde byen ikke fejret ham som den verdenskendte forfatter, han er i dag.

- Sandsynligheden for, at han skulle være slået igennem på samme måde i Odense, er ekstremt lille. Han havde brug for den københavnske scene, og at der derovre var nogle mennesker, der så ham, forklarer Johannes Nørregaard Frandsen.

Unge Andersen tog med postvognen til København for at søge lykken og satse på en karriere som sanger, skuespiller eller balletdanser.

Et mærkeligt barn

At han skulle blive danmarkshistoriens største og mest kendte forfatter, lå dog ikke nødvendigvis i kortene, for odenseaneren havde ikke lært at stave eller skrive.

- Han kom fra det fattige. Hans far døde, da han var 11, siger Johannes Nørregaard Frandsen, der betegner H.C. Andersen som et mærkeligt barn.

Statue af H.C. Andersen ved Københavns Rådhus. Billedet er taget i 2006. Foto: Niels Ahlmann Olesen, Ritzau Scanpix

- Han var et mærkeligt barn, fordi han var højere end de fleste. Han blev 1,87 meter. Det var helt usædvanligt på den tid. Han havde desuden sin egen fantasi og sin måde at se verden på, uddyber Johannes Nørregaard Frandsen.

Fik gennembrud væk fra Fyn

H.C. Andersen fik sit gennembrud som digter og forfatter som voksen, og selv om han først fik succes, efter han forlod Odense, mener litteraturprofessoren, at Odense med god grund kan tillade sig at fejre eventyrforfatteren som byens egen.

- Alene af den grund at han er født i Odense, gør det berettiget. Endnu vigtigere er, at han bevarede en livslang tilknytning til Odense. Det gjorde han også til København, siger Johannes Nørregaard Frandsen.

H.C. Andersen rejste dog meget - i både ind- og udland - og havde i størstedelen af sit voksne liv ikke noget fast hjem. Når han var i landet, holdt han dog til i København.

Derfor bør Odense fejre H.C. Andersen

Ifølge Johannes Nørregaard Frandsen besøgte han jævnligt Fyn, og hans romaner og digte bærer præg af at være inspireret af Odense og Fyn.

- Det er med enhver rimelighed, at Odense har en anledning til at fejre ham, fastslår Johannes Nørregaard Frandsen.

Også i New York er der en statue af H.C. Andersen - her sammen med enterainteren Victor Borge i 1999. Foto: Allan Moe, Ritzau Scanpix

I 1867 blev den dengang 62-årige forfatter udnævnt som æresborger i Odense. Den eneste anden æresborger i Odense var H.C. Andersens gamle legekammerat fra Odense Slot, kong Frederik den syvende.

Der er ikke siden blevet udnævnt flere æresborgere i byen.

Det skriver H.C. Andersen om Odense

I erindringsbogen “Mit livs eventyr” beskriver H.C. Andersen situationen, før han som 14-årig fik lov til at rejse hjemmefra og helt til København:

- Til sidst gav min moder efter, men lod dog først en gammel, såkaldt “klog kone” hente fra hospitalet for at spå min fremtids skæbne i kort og kaffe. "Hendes søn bliver en stor mand", sagde den gamle. "Til ære for ham skal engang Odense by blive illumineret". Og således skete det den 6. december 1867’, skriver H.C. Andersen om titlen som æresborger.

Selv om Odense udnævnte eventyrforfatteren som æresborger en kold decemberdag i 1867, er det først et halvt århundrede senere, at Odense for alvor gør krav på H.C. Andersen som byens egen, mener Johannes Nørregaard Frandsen.

I forbindelse med 100-året for H.C. Andersens fødsel i 1905, blev hans hjem købt af Odense Kommune og indrettet til museum med hans originale ting, som ikke er andre steder i Danmark eller verden. Fra det øjeblik satte Odense sig på ham som byens egen, konkluderer Johannes Nørregaard Frandsen.

H.C. Andersen døde ugift og barnløs i 1875. Han ligger begravet i København.