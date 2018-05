2.000 år gammel landsby udgravet: Sådan så den ud

Arkæologer har udgravet en landsby fra omkring år nul i Skrillinge. Nu er den blevet genskabt digitalt.

En 2.000 år gammel usædvanlig jernalderlandsby i Skrillinge i Middelfart er blevet udgravet af fem arkæologer fra Odense Bys Museer.

Landsbyen er opbygget af cirka 20 huse bygget af ler med de største og fornemmeste bygninger i midten og de mindre i udkanten. Det mest specielle ved landsbyen er dog, at husene ligger på række.

Husene i den gamle jernalderlandsby ligger på rækker. Landsbyen bestod i alt af 20 større og mindre huse. Foto: Michel Bondo Hansen

- Den her form for landsby er relativt ukendt på Fyn. Vi kender det fra Jylland, og vi befinder os jo meget tæt på det jyske område. Man ved, at man i den periode har haft mere kontakt mellem Jylland og Fyn end ind over Fyn, fortæller Jakob Bonde, arkæolog.

Moderne byggeri

Omkring år nul og et par århundreder frem var husene beboet af fortidens middelfartere. I husene på 15 til 20 meter i længden og fem meter i bredden boede familier med stalddyr side om side.

Foto: Thomas Greve

- Når man havde bygget huset, havde man et hul lige ved siden af eller i nærheden. Det blev brugt til affald. I dag er de organiske ting, som for eksempel knogler, borte. Men der er masser af keramik, fortæller Jakob Bonde.

Datidens middelfartere er for længst flyttet ud, og snart flytter nye ind. På det 1,2 hektar store område skal der bygges moderne villaer.