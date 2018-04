200.000 rødkål foræres væk - ellers pløjes de ned i marken

Grøntsagsavler Jacob Jacobsen er brændt inde med knap 200.000 rødkål. Hvis ikke de afhentes, pløjes de ned i marken.

Godt 200.000 bordeaux-røde grøntsager putter sig i Jacob Jacobsens trækasser på Torup Bakkegård & Orelund i Assens. Grøntsagsavleren er brændt inde med flere hundrede tusinde rødkål.

De er naturligvis forsøgt solgt, og Jacob Jacobsen har endda prøvet at få kålene afsat til biogas - uden held.

- Vi har så mange stående, at vi skal smide dem ud nu. Vi vil gerne forære dem væk, hvis der kommer nogen og henter dem. Men det er nok lidt svært at få givet så mange væk, fortæller Jacob Jacobsen.

Rødkålene fejler ingenting, forsikrer avleren. Under det støvede yderste blad gemmer sig et skinnende, friskt kålhoved.

- De fejler ikke noget. Den største sygdom, de har, er, at de ikke kan blive solgt, siger Jacob Jacobsen.

Skudt ved siden af

Jacob Jacobsen har dyrket rødkål i fem år. Alle år har han haft for lidt kål, og derfor skruede han en smule op for produktionen sidste år.

- Samtidig var det et rigtig godt vækstår for kål, så vi fik 15 til 20 procent mere. Så nu står vi med en masse rødkål tilbage, siger grøntsagsavleren, der også vurderer, at der er blevet købt færre rødkål end forrige år.

Alligevel er det nok fair at sige, at grøntsagsavleren skød forbi, da han planlagde rødkålsproduktionen i gang.

- At have skudt så meget ved siden af er træls. Det er bare ikke til at vide, hvor stor procent, vi kan få skåret ind fra marken af, siger han.

Bliver rødkålene ikke afhentet, pløjer Jacob Jacobsen dem ned i marken.