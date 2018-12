Tilbageblik: 2018 i samfundets tegn

De fynske lokalsamfund har i 2018 rummet skandaler om nepotisme og kendelser af ydelser. Men 2018 bød også på positive historier som en blodbank, der blev kimet ned.

Nedenfor finder du en gennemgang af de mest læste samfunds- og politiske historier fra tv2fyn.dk i 2018. Historierne er opgjort efter måned.

To gengangere

I januar kunne man møde 22-årige Catherine Brændeholm fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunens rehabiliteringsteam mente, at hun var berettiget til førtidspension. Alligevel kunne hun ikke få førtidspension, da hun ifølge kommunens ledelse var for ung.

Godt et halvt år senere blev den afgørelse ændret.

En anden historie fra foråret formåede at blusse op flere gange. I april begyndte sagen om Tina Bue og nepotisme at rulle. TV 2/Fyns aktindsigter viste, at Nordfyns Kommune havde brudt loven.

I løbet af året kom det frem, at også flere andre fynske kommuner var involveret i sagen om Tina Bue.

Foruden historierne om Catherine Brændeholm og Tina Bue bød 2018 på en række andre historier.

Videoen her præsenterer de vigtigste begivenheder fra 2018.