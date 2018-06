21-årig køber fynsk gods for kvart milliard

Hvidkilde Gods med i alt 66 ejendomme solgt fra far til søn i historisk stor familieoverdragelse

Den 21-årige studerende Carl Johan Frederik Ahlefeldt-Laurvig-Lehn bliver en af landets store jordbesiddere, når han overtager Hvidkilde Gods fra sin far, Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, for mere end 250 millioner kroner.

- Vi handler nu, fordi jeg kan overskue det, og jeg kan se, at jeg har råd til det. Det er uendelig vigtigt for et gods at få lavet en overdragelse ordentligt. Nogle gange sker der jo det, at gammelfar bliver hængende – og pludselig kan han ikke agere fornuftigt, siger Christian Ahlefeldt til EjendomsWatch.

- Så det har også været ud fra ideen om at overdrage, mens jeg er sund og rask og har fuldt overblik over butikken, og hvor jeg kan overskue de økonomiske konsekvenser, fortsætter han.

Studerer i København

Carl Johan Frederik Ahlefeldt-Laurvig-Lehn passer til dagligt sine studier fra en tredjesalslejlighed i Gothersgade i København.

Ifølge boligportalen Boliga er der i Tingbogen noteret en kontant købesum på 141 millioner kroner, mens 116 millioner kroner er arv eller gave.

Driften af godset svarer til 20 fuldtidstillinger, og det forventes, at godset drives videre under den nye ejer.

Driver godset videre

- Jeg kan se, at der både er mulighed for, at Carl Johan kan drive butikken videre på fornuftig vis, og at jeg også vil kunne leve på fornuftig vis, siger han til Ejendomswatch.

Ud over sønnen, der køber godset, har Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn også en datter.

Det sydfynske gods består af i alt 66 ejendomme og kan føres tilbage til 1374.

Handlen er betinget af Skats godkendelse af handlen.