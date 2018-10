Skudepisoden i Vollsmose: 21-årig sigtet for forsøg på manddrab

I dag klokken 13.30 var en 21-årig mand til grundlovsforhør for en skudepisode i Vollsmose 8. oktober. Det bekræfter anklager ved Fyns Politi Maria Tripsen overfor TV 2/Fyn.

Straffelovens paragraf 237 Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid. Kilde: Danske Love

Manden er blevet sigtet efter straffelovens paragraf 237, der omhandler manddrab.

Sigtelsen blev læst op, men den sigtede nægtede at udtale sig. Resten af grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, hvorfor anklager Maria Tripsen ikke kan udtale sig meget mere om sagen.

- Nu skal der efterforskes, og politiet skal have fred og ro, siger anklager Maria Tripsen.

Sagen er stadig på sit indledende efterforskningsstadie. Derfor blev grundlovsforhøret holdt for lukkede døre. Det vil sige, at dørene lukkes under retsmødet for alle andre end sagens parter. Det gælder også journalister.

Sigtelsen om forsøg på manddrab omhandler episoden i Vollsmose 8. oktober i år. Her blev der omkring klokken 13.40 affyret skud ved en lejlighed i Fyrreparken.

I forbindelse med episoden har Roxanas 12-årige søn vidnet for politiet. I dag frygter han for sit liv.