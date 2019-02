Betjente i slåskamp: 21-årig stoppet med stave og peberspray

Betjente fra Fyns Politi måtte midt på aftenen lørdag trække stavene og bruge peberspray, da en 21-årig mand modsatte sig anholdelse i Orte.

Betjentene var kaldt til stedet af en borger, som havde den 21-årige mand sidende indenfor i sit hus på Orte Byvej.

Manden havde kort efter klokken 20.00 påkørt borgerens hæk i sin bil. Han virkede konfus, og var derfor inviteret indenfor, hvor han fik et glas vand.

- Han virker underlig og har måske taget noget medicin, så vi anholder ham og vil give ham håndjern på. Men da han har fået håndjern på den ene arm, så går han bare, forklarer vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen.

Han fortæller også, at den 21-årige er en stor mand. Og han lader sig ikke bare sådan stoppe.

- Det udvikler sig til slåskamp. Vi må så trække stavene og han får også noget peber. På den måde for vi ham i ro, fortæller Hans Jørgen Larsen.

Den 21-årige blev løsladt søndag morgen med en sigtelse for at modsætte sig anholdelse og for at fornærme betjentene.

Man afventer nu resultatet af en blodprøve.

