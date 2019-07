Skænderi udviklede sig voldsomt: 21-årig stukket med kniv 

Klokken 22.45 fredag aften modtog Fyns Politi en anmeldelse om et knivstikkeri på Vestergade i Strib.

Et skænderi mellem to mænd på henholdsvis 21 og 48 år havde udviklet sig voldsomt.

De to mænd havde været til en fest eller komsammen på den samme adresse, hvor den 48-årige på et tidspunkt bliver smidt ud, efter at der er opstået en uenighed mellem de to mænd. Herefter følger den 21-årige mand efter med en golfkølle.

Det forklarer vagthavende ved Fyns Politi Thomas Bentsen.

- Den 48-årige føler sig så truet, at han tager en foldekniv frem og stikker den 21-årige tre gange. Han stikker efterfølgende af fra stedet, men henvender sig efterfølgende selv til politiet, siger Thomas Bentsen.

Er uden for livsfare

Den 21-årige mand blev stukket en gang i maven og to gange i ryggen. Han blev efterfølgende kørt til skadestuen på OUH og er uden for livsfare.

Den 48-årige mand er anholdt og sigtet for kvalificeret vold. I løbet af lørdagen vil han blive afhørt og efterfølgende løsladt.

Ifølge Thomas Bentsen kan sagen også få et retsligt efterspil for den 21-årige mand.