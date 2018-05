21 kanonskud for kronprins Frederik

Sophiæodde Saluteringslaug markerede lørdag klokken 12 kronprins Frederiks 50 år fødselsdag med 21 skud.

Lørdag klokken 12 blev der rullet fem kanoner ud på Strib Nordstrand ved Middelfart for at afgive salut til ære for kronprins Frederik i anledning af hans halvtredsårs fødselsdag.

Sophiæodde Saluteringslaug, der blev dannet i 1989, er det eneste laug herhjemme, der har tilladelse til at affyre kanonsalut på royale mærkedage.

Lauget affyrer 21 skud for prinser og prinsesser og 27 for konger og dronninger.

Fedt med saluteringslaug i Strib

Traditionen med at salutere stammer helt tilbage fra middelalderen - og i følge de gæster vi mødte i dag - er det stadig en festlig måde at fejre de kongelige på.

- Jeg syntes, at det er hyggeligt, når saluteringslauget fejrer de begivenheder, der er i kongehuset. Det er fedt, at vi har det i Strib, siger Line Thortum Larsen.

Udover Strib Nordstrand bliver der også afgivet salut for de kongelige fra Kronborg Slot.

- Når man bor i Jylland, så er det en oplagt lejlighed at tager her til, siger Carsten Nilsson.

Efter salutten blev der sablet Champagne til de fremmødte.

Kronprinsen fik kanon i gave

Sophiæodde Saluteringslaug afleverede fredag en gave kronprins Frederik.

- Det var en salutkanon, hvor kronprinsens monogram er indgravet sammen med en med hilsen fra Sophiæodde Saluteringslaug, fortæller oldermand Svend Åge Hansen fra Sophiæodde Saluteringslaug.

Kanonen er samme type som lauget overrakte til prins Henrik i anledning af hans 75 års fødselsdag på Fredensborg slot.