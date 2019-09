Håndholdt mobil i trafikken: 21 klip i kortet til fynske bilister

For at det er lovligt at bruge teleudstyr som eksempelvis mobiltelefon, GPS, tablet mv. under kørslen kræver det:



1. At du bruger udstyret uden fysisk berøring af dets egne knapper eller display.

Du må altså gerne kigge på det, bruge stemmestyring, betjene eftermonterede knapper/display på eksempelvis køretøjets instrumentbræt, eller betjene headset.

eller

2. At mobiltelefon/GPS/tablet mv. er anbragt i en holder, der er fastgjort i/på køretøjet.

Hvis udstyret er anbragt i en fastgjort holder må du gerne trykke på knapper/display.

Husk altid at være opmærksom og vis hensyn til andre i trafikken, så brug altid mobiltelefonen med omtanke.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik