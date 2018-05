22-årig fængslet i sag om omfattende tyverier af designmøbler

Anklagemyndigheden ved Fyns Politi fik onsdag varetægtsfængslet en 22-årig mand fra Glamsbjerg i sag om 12 indbrud i blandt andet Assens og Haarby. Manden erkender hæleri.

En 22-årig mand fra Glamsbjerg blev onsdag varetægtsfængslet i 14 dage.

Manden er mistænkt for at have tæt forbindelse til en række indbrud i Assens, Haarby og omegn.

Manden blev fundet i besiddelse af nogle af kosterne. Han benægter at have begået indbruddene, men erkender hæleri, oplyser anklager ved Fyns Politi, Maria Fanø-Fredeløkke.

Indbruddene begyndte i februar, og der er primært blevet stjålet designmøbler, -lamper og -smykker af kendte danske designere som Arne Jacobsen og George Jensen.

I alt er der tale om 12 indbrud og udover design-ting er der også blevet stjålet el-værktøj, to Mont Blanc-penne, iPhone-telefoner, et Omega Seamaster-armbåndsur, et Samsung-tv, et sæt Kay Bojesen-turtelduer og sågar en vaskemaskine.

Læs også Kørte over Storebælt 95 gange uden at betale

Læs også Hætteklædt mand stadig på fri fod efter røveriforsøg