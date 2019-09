Skød 29-årig gennem dør: 22-årig mand dømt skyldig i forsøg på manddrab

22-årige Radwan Robale Barqad Ismail blev i retten kendt skyldig i forsøg på manddrab og er idømt otte års fængsel.

Det kom efter han først på eftermiddagen 8. oktober 2018 affyrede tre skud gennem hoveddøren til en lejlighed i Fyrreparken i Vollsmose. Bag døren stod en 29-årig mand, som blev ramt to steder.

- Radwan Robale Barqad Ismail nægtede, at han var gerningsmanden, og han ankede dommen på stedet, fortæller anklager hos Anklagemyndigheden på Fyn, Christian Nielsen

Kendte offeret

Lige inden skudepisoden om eftermiddagen havde der været en form for tumult nede foran lejligheden, hvor de begge var tilstede. Radwan Robale Barqad Ismail nægtede, at der havde været skænderi mellem ham og den forurettede. Tiltalte og den 29-årige vidste nemlig hvem hinanden var gennem fælles bekendte.

- Dertil havde den formegentlig en indflydelse, at den forurettede havde et forhold til tiltaltes søster, siger Christian Nielsen.

Senere samme dag blev den 29-årige mand ramt at et skud i maven, hvor patronen efterfølgende blev fundet under en operation. Dertil blev han ramt i den ene arm, hvor patronen gik igennem. Det hele foregik gennem hoveddøren til en lejlighed, hvor også den forurettedes mor befandt sig.

- Efter han afgav de tre skud, flygtede han fra stedet. Den 29-årige ringede selv 112, fortæller Christian Nielsen.

Den 29-årige var efterfølgende i livsfare, men intet tyder nu på, at episoden kommer til at have følgevirkninger.

Radwan Robale Barqad Ismail har siddet varetægtsfængslet i 11 måneder, og der skal han fortsat sidde, indtil sagen skal for landsretten.