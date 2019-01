Uheldig flugt: 22-årig stak af fra tredobbelt uheld

En 22-årig mand står tilbage som den store taber efter et hændelseforløb, som han faktisk var uden skyld i.

Kort efter klokken 04.30 søndag morgen ramte han en 44-årig kvinde på Roesskovsvej i Bolbro og kørte efterfølgende ind i en forulykket bil.

Den 22-årige hoppede derefter ud af sin bil og flygtede fra stedet. En hundepatrulje fandt ham ved friluftsbadet, hvor han blev anholdt og nu står med en sigtelse for, at flygte fra stedet.

- Det underlige er, at han er ikke påvirket. Der var intet galt, men angsten har åbenbart grebet ham, og nu bliver han sigtet for at flygte fra uheldsstedet, fortæller vagtchef Lars Thede, Fyns Politi.

Forud for den 22-åriges flugt var en 32-årig mand braget op i parkeret bil på Roesskovsvej.

Den 32-årige var beruset, og kunne til gengæld ikke flygte nogen steder. Hans bil blev nemlig klemt så meget ved uheldet, at han måtte skæres fri, før betjente kunne tage ham med på politigården.

Kort efter den 32-årige var kørt ind i den parkerede bil, kom en taxa forbi uheldsstedet. Den standsede og to passagerer steg ud for at hjælpe. Den ene passager var den 44-årige kvinde, som blev ramt af den 22-årige mand.

Lars Thede oplyser, at hverken kvinden, den 22-årige eller den 32-årige blev alvorligt skadet ved uheldene.

Bilister slap uskadt ud af tågen

Fyns Politi oplyser desuden ved ni-tiden søndag, at der ikke er indkommet meldinger om uheld i forbindelse med den tåge, som lagde sig over Fyn midt på aftenen lørdag.

Opdateret Artiklen er opdateret med video fra uheldsstedet.

Læs også Tågen fortsætter: Risiko for tæt tåge - kør forsigtigt