22Fyn vil bringe de gode historier frem

Hvis du har vænnet dig til at få de sene nyheder på det lidt spøjse tidspunkt 22.27 - så gør dig klar til at ændre dine tv-vaner. Heldigvis får du et tidspunkt, der er noget lettere at huske. Der er flyttedag i TV 2’s sendeflade, og det får betydning for dine fynske nyheder.

Udsendelsen klokken 19.30 bliver, hvor den er. Men den sene udsendelse rykkes frem til fast at blive sendt klokken 22.00 hver dag fra mandag til torsdag.

Det sker, fordi TV 2 Nyhederne ikke længere sender deres sene nyheder klokken 22.00, men rykker den frem til klokken 21.30.

Mandag den 28. januar er der premiere på den nye udsendelse, der har fået navnet 22Fyn, og det er en udsendelse, der vil være tempofyldt og give dig overblikket over, hvad du som fynbo bør vide.

- Den nye udsendelse vil sørge for at give den fynske nyhedsforbruger et overblik over dagens vigtigste nyheder og begivenheder på Fyn. I en travl hverdag kan det være svært at nå at få det hele med. Det vil vi gerne sørge for klokken 22.00, hvor nyhederne bliver præsenteret i et nyt overbliksformat, siger Mads Boel, nyhedschef på TV 2/Fyn.



Vil give nye perspektiver på historierne

I 22Fyn går vi desuden hver dag på jagt efter historier, der gør os klogere på løsninger på udfordringer eller problemer. Historier, der giver perspektiv. Og så hylder vi de gode idéer og mennesker med en god historie. Vi kalder det ”Sådan Fyn”. Historierne kan både være en opadvendt tommelfinger og en løftet pegefinger, men målet er at give seerne et nyt perspektiv.

- Med 22Fyn vil vi give fynboerne et dybere indblik i udvalgte historier. Vi vil se på løsninger på problemer og udfordringer i stedet for blot at påpege problemet. Og så er det vigtigt for os at dyrke alle de gode idéer og tiltag, der hver eneste dag sker over alt på Fyn og dermed er med til at bringe Fyn fremad, siger Mads Boel.

22Fyn har premiere i aften. Det er klokken 22.00 på TV 2.