23-årig kvinde udfordrer Nyborg-borgmester til posten

Sonja Marie Jensen og Martin Stenmann melder sig i kampen om at blive Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Nyborg.

De to første kandidater hos socialdemokraterne i Nyborg har meldt sig på banen som udfordrer til borgmester Kenneth Muhs (V).

Det sker efter, at partiets hidtidige spidskandidat Vibeke Ejlertsen har trukket sit kandidatur.

23-årige Sonja Marie Jensen, der blev kendt i bredere kredse for sagen om sexchikane i Nyborg Byråd, får det 36-årige byrådsmedlem Martin Stenmann som modkandidat.

Han er i dag medlem af økonomiudvalget, erhvervs- og udviklingsudvalget og kultur- og fritidsudvalget.

Forrygende valg

Sonja Marie Jensen blev i 2013 valgt til byrådet som suppleant, men fik en plads i Nyborg Byråd, da hun overtog pladsen i byrådet efter den tidligere borgmester, Erik Christensen, som blev valgt til Folketinget i 2015.

Ved valget i november 2017 fik Sonja Marie Jensen et forrygende valg og blev med 637 personlige stemmer den kandidat, der fik tredjeflest personlige stemmer, kun overgået af Vibeke Ejlertsen og borgmester Kenneth Muhs fra Venstre.

- Projektet med at vinde borgmesterposten tilbage er noget, vi skal gøre sammen i partiet, og nu skal vi forme det politiske projekt, der kan være med til, at Socialdemokratiet igen får borgmesterposten i Nyborg. Jeg er klar til at arbejde benhårdt for, at vi igen kan få borgmesterposten, siger Sonja Marie Jensen.

Derfor stiller Stenmann op

Martin Stenmann meddelte her til formiddag i en pressemedddelelse, at han stiller op som spidskandidat i Socialdemokratiet.

- Efter grundige overvejelser har jeg besluttet at stille op som spidskandidat for Socialdemokratiet i Nyborg. Fra min omverden har jeg gennem længere tid modtaget opfordringer til at stille op til denne post. Jeg mener, at min naturlige lyst til at engagere mig, samarbejde og løse udfordringer nu har givet mig et tilstrækkeligt fundament til om fire år at kunne stå i spidsen for Nyborg Kommune - såfremt jeg skulle blive valgt som partiets spidskandidat.

- Jeg ser det som en vigtig opgave at sørge for gode rammer for de kommunale kerneydelser. Den vigtigste forudsætning for, at kommunen lykkes med sin opgave er, at vore dygtige medarbejdere trives i deres job. Vi må sørge for, at Nyborg kommune er en attraktiv arbejdsplads, så vi kan tiltrække arbejdskraft i årene der kommer, siger Martin Stenmann.



Martin Stenmann er lærer på Birkhovedskolen i Nyborg og er medlem af Danmarks Lærerforenings lokale kredsstyrelse.

Turen til Socialdemokratiet er gået via Venstre, som han stillede op for ved kommunalvalget i 2001 i Ørbæk Kommune, samt et medlemsskab af Radikal Ungdom.

Martin Stenman blev valgt til Nyborg Byråd første gang i 2013.

Byrådsmedlem Jesper Nielsen, der dystede med Vibeke Ejlertesen og tabte i kampen om at blive partiets udfordrer til Kenneth Muhs ved det seneste kommunalvalg, har besluttet ikke at stille op til posten denne gang.

Sidste frist for at stille op som spidskandidat for socialdemokraterne i Nyborg er den 4. marts.

TV 2/Fyns politiske kommentator, Jesper Buch, mener, at begge kandidater har gode chancer i 2021.

- Sonja Jensen har på kort tid formået at skabe sig et stærkt navn. Netop på grund af sin unge alder har hun tiden foran sig, og hvis hun bliver spidskandidat for Socialdemokratiet, kan hun tillade sig at have det lange lys på. Selvom hun ikke vinder borgmesterposten ved næste valg i 2021, har hun tiden til at bygge sig selv op og gå efter at blive borgmester om otte år, siger Jesper Buch.

- Til gengæld tror jeg, at Martin Stenmann har den fordel, at Socialdemokraterne i Nyborg næppe har lyst til at vente otte år på at vinde magten i den østfynske kommune. Han har i hvert fald den helt rigtige alder og erfaring og vil som eventuel spidskandidat i løbet af de kommende fire år få god til at skabe sig et navn og en profil, så han kan tage kampen op som en seriøs udfordrer til den nuværende Venstre-borgmester Kenneth Muhs.