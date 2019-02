For 160.000 kr: 23-årig tjente penge på DSB-billetter købt med stjålne oplysninger

En 23-årig mand fra Odense købte fra juni 2016 til december 2016 for omkring 160.000 kroner DSB-billetter, pendlerkort og klippekort – og videresolgte dem.

Han blev onsdag idømt straf ved Retten i Odense, fordi det hele var købt med stjålne kreditkortoplysninger. Det oplyser Fyns Anklagere på Twitter.

Manden fik i alt 7 måneders fængsel. Straffen består af 2 måneders ubetinget fængsel og 5 måneders betinget fængsel med vilkår om 100 timers samfundstjeneste, som den 23-årige skal udføre inden for 8 måneder.

Fandt kreditkortoplysninger på nettet

Ifølge Ann-Sophie Serring, der er anklagerfuldmægtig hos Fyns Anklagere, erkendte den 23-årige i retten det meste af det, han var tiltalt for.

- Under sin forklaring fortæller han, at han har skaffet kortoplysningerne fra en internetside, hvor der lå en masse kreditkortoplysninger tilgængeligt, fortæller Ann-Sophie Serring.

Oplysningerne fra denne side brugte manden så efterfølgende til at købe billetter og turkort med - for omkring 160.000 kr. Ifølge den anklagerfuldmægtige har den 23-årige ikke oplyst, hvilken hjemmeside der er tale om.

Udnyttede mulighed for overdragelse

Manden udførte de i alt 48 køb i DSBs app, hvor man elektronisk kan købe for eksempel billetter og turkort.

Det har ifølge den anklagerfuldmægtige kunnet lade sig gøre for den 23-årige at sælge billetterne videre, fordi appen har en indbygget mulighed for at overdrage billetter til andre. I appen kan man nemlig via ordrenummer overføre for eksempel et klippekort til en anden bruger af appen. Det er på den måde, den 23-årige har solgt billetterne videre.

- At overdrage billetterne er jo legalt nok. Problemet er, at han har brugt stjålne kreditkortoplysninger, siger anklagerfuldmægtig Ann-Sophie Serring.

Personerne, som manden har solgt de købte billetter og kort videre til, har ifølge anklagerfuldmægtig Ann-Sophie Serring ikke vidst, at billetterne var købt med stjålne kreditkortoplysninger.

Præcist hvor mange personer, der har købt billetter og kort af den 23-årige, ved man ikke.

Købt med 17 forskellige kreditkort

Den 23-årige mand har ikke blot benyttet ét sæt stjålne kortoplysninger. Hele 17 forskellige kreditkort har været i spil i forbrydelsen med de stjålne kreditkortoplysninger. Manden har løbende skiftet oplysningerne ud i DSB-appen.

Det er tilsyneladende ikke første gang, denne metode er blevet brugt.

- DSB har vidnet i sagen og oplyst, at de har set det her før navnlig i efterår 2016. Men de har fået ændret i deres system, så man ikke kan gøre det, siger Ann-Sophie Serring fra Fyns Anklagere.

Hun fortæller, at DSB har oplyst, at de har større fokus på det nu. Blandt andet holder de øje med, om man har ændret sine kortoplysninger mange gange. DSB oplyser til TV 2/Fyn, at de blandt andet benytter sikkerhedsløsningen '3D secure' i deres app.

Hvilke priser manden har solgt billetterne og kortene videre til, ved man ikke, oplyser den anklagerfuldmægtige fra Fyns Anklagere.