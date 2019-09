23-årige Hjalte fik værst tænkelige start - men der er én god nyhed

Hjalte Froholdt fik den værst tænkelige start på sin karriere i amerikansk fodbold.

Læs også NFL-dansker ryger på skadesliste og misser sæsonen

Natten til søndag blev den 23-årige fynbo, der i april blev valgt til National Football League, NFL, i den årlige draft af de forsvarende Super Bowl-mestre New England Patriots, placeret på skadeslisten "injured reserve".

- Det betyder ifølge reglerne, at han ikke kommer til at spille football i denne sæson, siger TV 2 Sport-journalist Morten Sand, der er i USA for at følge den fynske footballspiller.

00:54 Morten Sand fra TV 2 Sport fortæller om Hjalte Froholdts fremtidschancer i NFL. Video: TV 2 Sport Luk video

Eksperter: Klubben satser på danskeren

Selv om det i øjeblikket ser sort ud for den svendborgensiske NFL-stjerne, er der én god nyhed at tage med sig videre.

- Alt er dog ikke helt skidt. For at New England Patriots sætter Hjalte Froholdt på den liste i stedet for at cutte ham helt og sige "tak for denne gang", betyder, at de satser på ham, fortæller Morten Sand.

- Alle eksperter, jeg har talt med omkring Patriots, siger, at det betyder, at Bill Belichick (mestertræneren for klubben, red.) satser på danskeren. Det betyder, at de ser noget i danskeren. Det betyder, at de har planer med ham for de kommende sæsoner. Men desværre ingen football for Hjalte Froholdt i denne sæson, forklarer TV 2 Sport-journalisten.

Ved at sætte Hjalte Froholdt på skadeslisten kan New England Patriots i stedet hive en mere NFL-klar spiller ind på holdet i denne sæson.