23 håndværkere hos hovedentreprenør har også været udsat for farlig asbest

Asbestskandalen i det almene boligområde Højstrupparken involverer langt fra kun de elektrikere fra Kemp & Lauritzen, som byggeledelsen fra Enemærke & Petersen både sidste år og i år sendte ind i rum, hvor analyser efterfølgende afslørede, at der fortsat fandtes sundhedsskadelige asbestfibre.

Hovedentreprenøren Enemærke & Petersens egne håndværkere har således også været så bekymrede over sagen og fundene af asbest, at de har bedt om at blive registreret i en såkaldt asbestprotokol, så man over de næste 40 år kan følge, om de bliver ramt af en af de meget alvorlige sygdomme, som en eksponering for asbest kan medføre.

- Vi er naturligvis både berørte og kede af, at vores medarbejdere har måtte skrive sig i asbestprotokollen efter at have opholdt sig i nærheden af eller i de berørte områder, siger Lars Jess Hansen, der er forretningsområdedirektør hos Enemærke & Petersen.

Samlet set er 23 medarbejdere hos Enemærke & Petersen blevet registreret i asbestprotokollen hos hovedentreprenøren selv.

15 af medarbejderne blev registreret, efter at der i starten af januar blev holdt et fællesmøde om asbestproblemerne i Højstrupparken.

Otte medarbejdere er blevet registreret, efter at Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn i starten af maj begyndte afdækningen af asbestsagen, der umiddelbart efter førte til, at Enemærke & Petersen afbrød asbestsamarbejdet med nedbryderfirmaet BR Miljøtech – dog med en enkelt undtagelse i form af firmaets saneringsarbejde på Danmarkshistoriens største renoveringsprojekt i Galgebakken i Albertslund på den københavnske vestegn.

Tidligere medarbejdere glemt

Ifølge Enemærke & Petersen blev der i forbindelse med fællesmødet for alle på byggepladsen i starten af januar opfordret til, at eventuelt bekymrede medarbejdere skulle registrere sig på en asbestprotokol hos deres egen arbejdsgiver.

Informationen om asbestproblemerne og opfordringen om registrering, som også forsikringsmæssigt kan være central, blev dog ikke kommunikeret videre til medarbejdere, der tidligere i renoveringen har arbejdet på byggepladsen og dermed også kan have været udsat for farlig asbest.

Og det var en fejl, som Enemærke & Petersen nu vil rette op på, erkender Lars Jess Hansen.

- Set i bakspejlet burde vi også have sendt en skriftlig henvendelse ud til alle medarbejdere, der har været registreret på byggepladsen. Det beklager vi, at vi ikke har gjort, og vi vil gøre det hurtigst muligt, siger Lars Jess Hansen.

Lars Jess Hansen peger samtidigt på, at man fra Enemærke & Petersen vil forsøge at række ud til de udenlandske medarbejdere hos nedbryderfirmaet BR Miljøtech, som givetvis er den gruppe, der har været mest udsat for asbesten.

- Vi kommer som sagt til at sende en skriftlig henvendelse ud til alle medarbejdere, der har været registreret på byggepladsen om, at de bør registrere sig – og vi vil gentage budskabet i et nyhedsbrev, som vi deler ud til alle på pladsen i næste uge. Vi sender også et oversat brev til de udenlandske nedrivningsmedarbejdere og opfordrer til, at de skriver sig i asbestprotokol. Samtidigt gennemgår vi vores processer for at undgå fejl fremover, siger han.