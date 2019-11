24-årig fynbo sigtet for groft bedrageri for seks millioner

En 24-årig mand fra Fyn er fredag blevet varetægtsfængslet i fire uger for bedragerier for samlet seks millioner kroner.

Det oplyser anklagemyndigheden på Twitter.

Manden erkendte bedrageriet i grundlovsforhøret i Retten i Aalborg, oplyser anklager Bjørn Fogh.

Han var også indstillet på at afgive en forklaring, men da retsmødet foregik for lukkede døre, er det ikke muligt at få oplyst, hvad den 24-årige begrundede svindlen med.

Solgte varer videre

Politiet i Nordjylland modtog en anmeldelse i midten af oktober, og i forlængelse af efterforskningen blev der ransaget to firmaadresser, der tilhører manden - en i Bjerringbro og en i Hadsund, hvor varerne blev leveret til.

Svindlen foregik nemlig ved, at han oprettede flere virksomheder, og gennem dem bestilte han varer fra forskellige firmaer til en samlet værdi af anslået seks millioner kroner.

Men den 24-årige mand betalte ikke for varerne. I stedet solgte han dem videre til forskellige private gennem Den Blå Avis.

Endnu ikke overblik over omfang

Sigtelsen går på bedrageri af særlig grov beskaffenhed, og det skal være foregået i perioden fra slutningen af maj i år frem til 31. oktober.

Politiet har endnu ikke overblik over omfanget af bedrageriet og derfor heller ikke, hvor mange tilfælde der er tale om.

Sagen bliver fortsat efterforsket, hvilket også er årsagen til, at retsmødet foregik for lukkede døre.