24 timer i Strib: Lasse vil til Le Mans

24 timer, 34 hold og fire bilklasser.

Opsætningen ligner i høj grad den, man kender fra Frankrig, men i stedet foregår det i Strib.

I weekenden har Strib Fritids- og Aktivitetscenter lagt halgulv til 24-timers løbet Endurance eRacing World Championship. Her dyster hold fra hele verden om titlen som vinderen af det virtuelle Le Mans.

En af deltagerne er 21-årige professionelle racerkører Lasse Sørensen, der håber, at han en dag kan skifte trægulvet i Strib ud med asfalten på Circuit de la Sarthe.

- Jeg vil gerne til Le Mans (som kører, red.). Det tættest jeg kan komme på er det her, siger han.

Lasse Sørensen kører til daglig for det "rigtige" racerhold Team Flexlease.nu/Strøjer Tegl. Derfor ved han også, hvor meget træning det kræver før han kan kører Le Mans.

Af den grund mener han, at racerløbet i Strib har en plads.

- Den skal bare have gas (med træningen, red.). For eksempel med det her event, understreger han og tilføjer:

Fakta om Endurance eRacing World Championship Ligesom til Le Mans kører holdene i 24 timer på en virtuel udgave af ringen Circuit de la Sarthe.

Hvert hold består af fire kørere, der sidder bag rettet i fire timer af gangen.

Holdene skal holde øje med brændstofforbrug, skifte dæk og lave olie skift.

Løbet er det største af sin art i verden. Hvis man selv vil prøve kræfter med løbet så foregår det via computerspillet rFactor, som kan downloades her. Kilder: gtr24h.org

- Du kan tage til et e-sports sim-race-løb (som det i Strib, red.) og så sammenligne det direkte med Le Mans.

Realistisk opstilling

Lasse Sørensen og hans hold Real eSport holder under løbet til i en pit i en hal i Strib. Det skal være med til at gøre løbet mere sammenligneligt med Le Mans i Frankrig.

- Man skal få den fornemmelse, at man er i en rigtig pit, pointerer han, og fortsætter:

- Det er jo genialt.

Fra pitten kan holdet se bilens hastighed, motorens omdrejninger, brændstofforbruget og mange andre faktorer, der spiller ind i løbet.

Der er dog en afgørende forskel på løbet i Strib og den franske original.

- Du skal ikke tænke så meget over, at det her kan gøre rigtig ondt, pointerer den unge racerkører.

Ros til arrangørerne

24 timers løbet i Strib har deltagere fra en række internationale hold foruden Lasse Sørensen og hans danske hold.

En af Lasse Sørensens konkurrenter er Matt Strand fra det amerikanske hold Satellite Racing.

- Der findes intet som dette andre steder i verden. Jeg elsker at komme her, lyder det fra den amerikanske deltager.

Ifølge Matt Strand er løbet vokset markant siden han deltog første gang for fem år siden. Det bekræfter Jon Fabricius Turell, der er global marketing manager ved GTR24h, som arrangerer løbet.

- Det har vokset og vokset. Lige pludselig har det taget et mega-step op, fortæller han.

Lasse Sørensen og hans hold løb søndag eftermiddag med sejren.

Endurance eRacing World Championship har også været afholdt i Strib i 2017. Næste år rykker det til Viborg, da eventen er blevet for stor til Strib Fritids- og Aktivitetscenter.