2.654 børn synger om neandertalere, enevælde og mobiler

​En af danmarkshistoriens største børnekor synger i disse dage Danmarkshistorie i Odense Koncerthus sammen med Odense Symfoniorkester og Sigurd Barret.

Fra sten i stenalderen over slaveri og krig til nutidens mobiltelefoner. De 2.654 elever fra trejde og fjerde klasser fra hele Fyn kommer vidt omkring, når de i disse dage fremfører Danmarks historie i Odense Koncertsal. Siden foråret har de øvet på deres sange.

- Jeg synes, at det er fedt, fordi der er så mange mennesker. Vi har jo allerede haft om danmarkshistorien, siger Silas Riisom Degn fra 4C på Giersing Skole i Odense.

I løbet af otte dage skal eleverne opføre i alt 16 koncerter. Hver gang er der 300-400 nye børn på scenen, og med de unge korsangere og en næsten udsolgt koncertsal er over 14.000 fynboer involveret i arrangementet.

- Det går helt fantastisk. Det største problem er at holde tårene tilbage. Jeg bliver meget meget rørt over at være sammen med 350 korbørn hver dag, der har øvet mine sange og synger dem godt, siger Sigurd Barret, der er manden bag musikprojektet danmarkshistorien, der består af bøger, spil, film, musikvideoer og altså koncerter.

I Odense opfører Sigurd Barret sin Danmarkshistorie i samarbejde med Odense Symfoniorkester.

- Salen koger af glade børn og forældre, så det er rigtig sjovt at være med til, siger symfoniorkestrets dirigent Jesper Nordin.

Sigurd Barret har skrevet musikken og teksterne til Danmarkshistorien, der starter med neandertalerne i istiden, og når omkring både vikinger, konger, dronninger, landsforrædere og helte.

- For børnene er det her første gang, og ildsjælen fra børnene smitter af på orkesteret. Omvendt så bliver børnene også påvirket af symfoniorkestrets professionalisme og den flotte klang, siger Sigurd Barret.

Musikken til koncerten: Neandertalere på jagt

Sten, sten, sten

Jellingstenen

Min høvding

Svend, Knud og Valdemar

Munkesang

Jeg tror ikke, Gud kun lytter til latin

Nu er der enevælde

Sukkerplantagen

Solen står smukt på sin himmel

1864

Gullaschbaronen

Byen er fuld af swing

Lige om lidt

Alle har ret til at leve

Hele verden er her i min mobil

Danmark gennem 1000 år