27 kanonslag sendte prins Henrik af sted

Sophiæodde Saluteringslaug, hvor prins Henrik indtil sin død var æresmedlem, sendte prinsen af sted på sin sidste rejse med 27 kanonslag.

Klokken er otte, og den lyserøde morgensol har netop sluppet sit tag i himlen over Strib.

Flaget er på halvt og med rank ryg står syv medlemmer af Sophiæodde Saluteringslaug klar til at sende afdøde prins Henrik af sted på sin sidste rejse.

27 kanonslag til ære for prins Henrik bliver fyret af, og prinsens gode ven og Sophiæodde Saluteringslaugs stifter Svend Aage Hansen siger farvel.

Æresmedlem

Sophiæodde Saluteringslaug blev dannet i 1989 og er et af de få laug, der har tilladelse til at skyde kanoner af på royale mærkedage. I 2007 blev prins Henrik udråbt til æresmedlem af lauget, og han har selv ved flere lejligheder affyret de store messingkanoner.

Prins Henrik er i 2007 i Strib for at afsløre byens royale vartegn. Her skyder han kanoner af med Sophiæodde Saluteringslaug.

Prins Henrik døde tirsdag den 13. februar klokken 23.18 på Fredensborg Slot.

Torsdag køres hans kiste til Christian den IX's Palæ i København. Fredag bliver prinsen efter eget ønske overført til Christiansborg Kirke, hvor prinsen ligger på castrum doloris. Det betyder, at offentligheden kan få mulighed for at sige farvel til prinsens lukkede kiste. Det er muligt frem til mandag.

Medlemmer af Sophiæodde Saluteringslaug gør kanonerne klar inden affyring af 27 skud. Foto: Mille Stilbjerg Dyhr